Сергея Еремина назначили ответственным за строительство метро в Красноярске

Фото: правительство Красноярского края

Бывшего мэра Красноярска Сергея Еремина назначили ответственным за координацию строительства метро. Еремин в начале августа был назначен заместителем губернатора. Сегодня глава региона провел заседание штаба по строительству метро и определил структуру участников.

Главой всего штаба стал сам губернатор Александр Усс. Его замом будет вице-премьер правительства края Юрий Лапшин. Еремин будет заниматься координацией рабочих групп при штабе – как подрядчиков, так и чиновников.

– Появилась техническая возможность использовать единый современный подвижной состав в наземной и подземной части рельсового транспортного комплекса. Это позволит передвигаться из одной части города в другую без пересадок. По итогам реализации этого масштабного проекта красноярское метро должно стать самым современным в стране, – добавил Усс.

В правительстве отметили, что разработка проекта планировки территории уже началась, дорабатывается дорожная карта со сроками этапов. Непосредственно работа на стройплощадках, по плану, должна начаться осенью.