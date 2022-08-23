В Хакасии мужчина на глазах очевидцев облил себя горючей жидкостью и поджег. Стоп-кадр видео

В столице Хакасии произошло ЧП – мужчина на глаза очевидцев облил себя горючей жидкостью и поджег. Подробности запросили у правоохранительных органов, следком также подключился к выяснению обстоятельств. Пока что можем судить о случившемся по словам очевидцев, по видео и на уровне предположений.

Мужчина поднял суматоху возле торговых зданий на улице Аскизской. Угрожал поджечь себя. Дождался, когда на место приедут журналисты с камерами и полиция. Суетился и нервничал, облил себя чем-то, требовал: «Где вода? Воды принеси, малой, воды, бегом».

Его пытались успокоить, разговаривали с ним. Однако он не подпускал к себе никого близко, все жаловался, что его бросила любимая девушка. Уговоры не помогли: мужчина заполыхал живым факелом с ног до головы. От боли стал метаться по площади, кричал. Жуткое зрелище. Полицейские подбежали и затушили мужчину с помощью огнетушителя. Вызвали скорую помощь. Коллеги из медиагруппы «Юг Сибири» / NotaBene, которые присутствовали на месте происшествия, сообщают, что пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

Вопрос, почему столько людей были на месте и не смогли остановить неадекватного мужчину, остается открытым.

Кто же этот человек и что побудило его на такой отчаянный шаг? Личность в Абакане небезызвестная. В конце июля он уже попадал в поле зрения правоохранителей и прессы. Он взобрался на телевышку и долго бродил по ней, выкрикивая собравшимся внизу очевидцам, что его бросила любимая девушка. На место приехали спасатели, полиция, росгвардейцы. Пытались достучаться до сознания мужчины, предлагали спуститься по-хорошему. В конце концов даже привезли ту самую девушку. Она сумела найти нужные слова.

В этот раз, по видимому, ее на месте не оказалось.

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