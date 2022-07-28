В столице Хакасии мужчина с горя забрался на телевышку. Фото: медиагруппа "Юг Сибири", ctv7.ru

В столице Хакасии сегодня, 28 июля, некий гражданин вызвал переполох. Каким-то образом, минуя ограждения и охрану, он подобрался к самому высокому сооружению в Абакане и рванул на его штурм. Без страховки, без всяких там приспособлений и веревки, он поднимался метр за метром, а потом устроил тусовку на одну персону на самой высоте.

Очевидцы, которые принялись снимать все это на телефоны, рассказали, что перед тем, как двинуться на преодоление высоты, молодой человек жаловался – его бросила любимая девушка. Что он пытался ей доказать? Что он самый смелый? Или «дорогая, ты была неправа»?

- Он поднялся на самый верх, потому спустился на середину, снова поднялся. И так часа два, - рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Абакан 24».

На место приехали спасатели, полиция, росгвардейцы. Пытались достучаться до сознания мужчины, предлагали спуститься по-хорошему. В конце концов даже привезли ту самую девушку, на которую экстремал так сильно обиделся. Она сумела найти нужные слова.

Молодому человеку придется, конечно, ответить за нарушение общественного порядка. Объяснить, что же за любовь у него такая. И наверняка заплатит штраф.

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