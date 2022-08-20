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Общество20 августа 2022 6:09

В «Ергаках» вновь выпал летний снег

Сугробы лежали в парке в июне, теперь их сняли в августе
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: соцсети Лады Цурановой

Фото: соцсети Лады Цурановой

В природном парке «Ергаки» несмотря на август выпал снег. Фото и видео необычного явления начали делиться посетители парка в соцсетях. По словам одной из посетительниц парка, Лады Цурановой, снег выпал еще в пятницу и остался лежать и в субботу.

Это не первый раз, когда «Ергаки» засыпает снегом летом. К примеру, сугробы снимали в парке и в начале июня – причем снег выпал буквально поверх зеленой травы и распустившихся цветов.

Ранее МЧС предупредило жителей Красноярского края о заморозках: по данным ведомства, на юге Красноярского края ожидается похолодание вплоть до -2 градусов. Аналогичные холода прогнозировались также и на этой рабочей неделе.

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