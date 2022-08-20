В «Ергаках» вновь выпал летний снег

Фото: соцсети Лады Цурановой

В природном парке «Ергаки» несмотря на август выпал снег. Фото и видео необычного явления начали делиться посетители парка в соцсетях. По словам одной из посетительниц парка, Лады Цурановой, снег выпал еще в пятницу и остался лежать и в субботу.

Это не первый раз, когда «Ергаки» засыпает снегом летом. К примеру, сугробы снимали в парке и в начале июня – причем снег выпал буквально поверх зеленой травы и распустившихся цветов.

Ранее МЧС предупредило жителей Красноярского края о заморозках: по данным ведомства, на юге Красноярского края ожидается похолодание вплоть до -2 градусов. Аналогичные холода прогнозировались также и на этой рабочей неделе.