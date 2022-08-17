Фото: Дарья ЛИШНЕВСКАЯ, vk.com/lishnevskayaphoto

В красноярских соцсетях с самого утра обсуждают «горячее» видео прямиком с промозглых улиц краевого центра. Накануне утром на улицах и в общественном транспорте горожане могли заметить девушку модельной внешности, безо всякого стеснения позирующую то ли для клипа, то ли по велению сердца. Неплохое начало рабочего дня.

Чуть позднее, по социальным сетям начал расходиться клип в стиле культовой передачи «Голые и смешные»: девушка ловит на себе где-то смущенные, а где-то восхищенные взгляды красноярских мужчин. Все это щедро приправлено музыкой и закадровым смехом – так, чтобы ценители не только восхитились женской красотой, но и пустили слезу ностальгии по некогда популярному шоу. В кадре также всем знакомые любимые места: исторический центр, Театральная площадь… переполненный автобус, не обошла стороной девушка и уже бывший «МакДональдс».

Автор задумки фотограф Дарья Лишневская рассказала «КП-Красноярск», что съемки проходили ранним утром, но, несмотря на осенний холод, модель по имени Полина справилась на отлично:

- Мы специально поехали снимать рано утром, чтобы людей было мало. Со всеми передвижениями и отдыхом уложились в полтора часа. Девушка – супер. Не замёрзла, настоящий профи.

Но возникает вопрос – а зачем это все? Потехи ради? Организатор съемок Наталья Калинина планировала пофотографировать девушек в белье «Intenso Lingerie» на КАМАЗе. Для этого она пригласила фотографов Дарью и Аллу, но все пошло не как ожидалось. КАМАЗа на месте не оказалось, да и состав моделей поредел. Но безвыходных ситуаций не бывает, так и пришла идея снять девушку на фоне городских пейзажей.

Клип, в итоге удался. Но чтобы все не превращалось в скучную рутинную работу, Дарья смонтировала тот самый ролик. По словам девушки, в голову просто пришла та самая передача, а дальше – дело техники.

Впрочем, порой не все понимают подобные задумки и противоречиво относятся к подобным перформансам в публичных местах. Но, оказалось, что за все время съемок никто из прохожих не проявил агрессии или простого негатива. Практически нет негатива и в соцсетях, среди мужчин, так уж точно.

О самой героине клипа можно прочитать здесь.

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