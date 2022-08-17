Что стало с дерзким красноярским хакером, который объел популярное кафе почти на 200 тысяч рублей

Что стало с дерзким красноярским хакером, который объел брендовые кафе почти на 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Помните историю дерзкого красноярского хакера, который попался на обмане заведений общепита на сумму в 195 тысяч рублей. Молодой человек (сейчас ему 32 года) неплохо владеет искусством программирования, на «ты» с компьютерами. Решил использовать талант во благо себе любимому. И выбрал… нет, не чужие банковские счета. Он решил бесплатно есть и пить в кафе. Обращаем свое внимание, что какие-нибудь булочные, где подают булочки с рогаликами, его не интересовали. А вот брендовые вроде «Перцев» - это да.

Дело было с период с 1 июня по 5 декабря 2019 года. Начнем с того, что в Красноярске на тот момент уже действовала бонусная программа, в которой участвовали многие известные кафе, рестораны, ночные клубы. К программе – специальное приложение на телефон. Наш хакер это приложение взломал и начислил на свою электронную бонусную карту определенное количество баллов. Далее – приходит в кафе, заказывает пиццу, салаты, вино, суши, торты – все самое дорогое и вкусное. А потом: «счет, пожалуйста» - и протягивает официантам смартфон с бонусами. Судя по суммам, больше всего ему нравились суши-бар на Октябрьской – там он наел на 62 581 рубль, уютный бар в центре города на проспекте Мира – 42 202 рубля, кафе в здании «Метрополя» - 29 214 рублей, пиццерия на Красрабе - 19 921 рублей. Где-то ему, судя по суммам, не сильно нравилось, там он кушал на сумму от 700 до 3 436 рублей. Однако хотя он старался не светиться, брал понемногу, его сомнительные подвиги не остались незамеченными.

Осенью 2020 года на него завели уголовное дело. А в марте 2021 году он был освобожден от уголовной ответственности. Как подтвердили в пресс-службе полиции, он компенсировал весь ущерб и выплатит штраф.

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Гениальный хакер или наглый мошенник? Как ни называй, а ждет 30-летнего жителя Красноярска дальняя дорога в места не столь отдаленные. Он попался на обмане заведений общепита на сумму почти в 200 тысяч рублей. «Что нужно было есть и пить, чтобы такой ущерб причинить», спросите вы. А это смотря какое заведение (подробнее).