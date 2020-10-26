«Официант, счет»: житель Красноярска взломал программу бонусов и поел нахаляву на 200 тысяч рублей

Житель Красноярска поел нахаляву на 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Гениальный хакер или наглый мошенник? Как ни называй, а ждет 30-летнего жителя Красноярска дальняя дорога в места не столь отдаленные. Он попался на обмане заведений общепита на сумму почти в 200 тысяч рублей. «Что нужно было есть и пить, чтобы такой ущерб причинить», спросите вы. А это смотря какое заведение. Если булочная с рогаликами – конечно не смог бы. Но наш гражданин выбрал кафешки покруче, брендовые. И напитки с едой заказывал недешевые.

Эту историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник. Пока без подробностей, потому что идет следствие. Начнем с того, что в Красноярске действует бонусная программа, в которой участвуют многие известные кафе, рестораны, ночные клубы. Есть специальное приложение на телефон. Наш хакер это приложение взломал каким-то образом и начислил себе неимоверное количество бонусов.

И отправился их тратить. А происходило это в период примерно с июля по декабрь прошлого года. Придет, закажет пиццу, салаты, вино, суши, все самое дорогое и вкусное. А потом: «счет, пожалуйста» - и протягивает официантам смартфон с бонусами. Судя по суммам, больше всего ему нравились суши-бар на Октябрьской – там он наел на 62 тысячи рублей, уютный бар в центре города на проспекте Мира – 42 тысячи. И кафе в «Метрополе» - 29 тысяч. Итого молодой человек обчистил полтора десятка заведений на общую сумму 192 тысячи рублей. Ему грозит до 2 лет колонии. Ну и ущерб придется возмещать.