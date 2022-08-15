Житель Геленджика пропил 40 тысяч рублей в Туве, и заявил в полицию, чтобы оправдаться перед женой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле в полицию обратился 62-летний житель Геленджика, который сообщил, что его ограбили на берегу Енисея. Тувинским полицейским удалось раскрыть обман южанина.

Что забыл житель черноморского курорта в столице Тувы остается неизвестным, но поездка в Сибирь для мужчины окончилась настоящей трагикомедией. 5 августа южанин пришел в полицию и рассказал, что на берегу Енисея неизвестные забрали у него смартфон Honor 10 и 40 тысяч рублей.

Проверив информацию, полицейские выяснили, что гость города откровенно врет. Оказалось, что геленджичанин приехал в Кызыл 13 июля по делам и остановился в общежитии. Там он познакомился с местными жителями, с которыми почти на месяц ушел в запой, покупая алкоголь и закуски на свои деньги. Мужчина увлекся настолько, что пришел в себя, лишь обнаружив, что из 40 тысяч рублей, которые были при себе изначально, у него на счету остался гордый «0».

Южанин начал думать, как выйти из неприятной ситуации и найти денег на возвращение домой. Как признался полицейским сам мужчина, «признаться жене, что пропил деньги, побоялся».

В итоге чтобы оправдаться перед супругой, геленджичанин придумал надежный, как швейцарские часы, план – пришел в полицию с заявлением о грабеже. Сотрудники МВД предупредили мужчину об ответственности за вранье, но тот, как и в случае с запоем, решил идти до конца.

Как итог – легкомысленность и страх перед женой привели южанина к уголовному преследованию. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «заведомо ложный донос».