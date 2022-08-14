«Отец выпрыгнул первым, чтобы ловить малышей внизу. Побоялся, разобьются»: трое детей и мать погибли при пожаре в Красноярском крае

Жертвами пожара в Городе Солнца (это Курагинский район Красноярского края) стали мать и трое детей. Фото соцсети.

Страшная трагедия в Красноярском крае: при пожаре в частном двухэтажном доме погибли мать и трое детей. Все произошло на территории Города Солнца (это община Виссариона), рядом с поселком Жаровск Курагинского района. Единственным, кому удалось выбраться из огня, оказался отец. Молодой, крепкий мужчина выпрыгнул первым, а детей спасти не сумел. «Сам живой, а семья погибла. Что-то тут не так, - гудят соцсети. – Струсил, а, может, растерялся?». Как все было на самом деле, «КП – Красноярск» рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Проснулся от дыма

Восстановим цепочку событий. Накануне, 13 августа, примерно в одиннадцать часов вечера, отец растопил печку в хозяйственной постройке, она находится поблизости. Там сушили ягоды и фрукты на зиму, ведь электричества в Городе Солнца нет.

А рано утром – только рассвело – проснулся от едкого дыма. Клубы расползались по комнатам, от гари было нечем дышать. Кинулся искать своих. Но докричаться до жены так и не смог, ничего не видел, от дыма слезились глаза. Зато отыскал детей, 3, 8 и 11 лет. Малыши спали в своих кроватях. Разбудил, повел к выходу, но… Увы, выйти из дома было уже невозможно – на первом этаже бушевало пламя. Фактически они очутились в ловушке, надо было прыгать. Но дом большой, окна второго этажа высоко над землей.

Это все, что осталось от двухэтажного дома, где жила семья. Фото ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

И в тот момент мужчина совершил роковую ошибку. Первым шагнул из проёма.

- Почему не взял на руки хоть одного, почему сначала не выбросил детей из полыхающего дома, не использовал шанс? – почти сутки обсуждают в соцсетях.

Выкидывать пожалел

- Отец выпрыгнул первым, чтобы ловить детей внизу, - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова. – Сказал следовать за ним. А они растерялись, испугались и разбежались, кто куда. Там все кругом трещало, дым. И прыгнуть не смог никто.

Осознав, что стряслось, мужчина вернулся за детьми- в самое пекло. Но не успел, время уже ушло.

Отец вернулся за детьми в полыхающий дом, но было уже поздно. Фото ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

- Поняв, что детей нет, отец побежал к соседям, - продолжает представитель пресс-службы следкома. - Притащили лестницу, поставили, забрался сам туда наверх – за детьми. Но поздно, из окна валил дым, найти кого-то было невозможно. Ему нужно было выбросить из окна детей, но он пожалел их, побоялся, разобьются. И первым вылез сам.

… Дом сгорел дотла, трое детей и их мать (ей было 35 лет) погибли. Около пяти утра 14 августа пожарные нашли на пепелище их тела.

Отец попал в реанимацию с ожогами. 20-30% поверхности тела. Обгорел, когда снова кинулся в огонь за детьми. Сейчас он в тяжелом состоянии, врачи прогнозов не дают.

После трагедии (по факту) было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание по ней – до четырех лет лишения свободы.

Пожар возник из-за нарушения правил использования печи. Фото ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

Известна и причина ЧП. Предварительно, это нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печкой в постройке. Именно там был очаг возгорания, оттуда пламя перекинулось на дом.

Сейчас назначены все необходимые экспертизы. Расследование гибели семьи в Курагинском районе взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Единственный выживший при пожаре - отец семьи - сейчас в реанимации. Фото ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

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