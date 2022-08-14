Не успел спасти семью: женщина с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Красноярском крае Фото: с личной страницы в соцсети.

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае. Женщина и трое ее детей не смогли выбраться из вспыхнувшего как спичка дома.

Трагедия произошла на заре 14 августа. Хозяин дома проснулся, когда ему стало тяжело дышать. Открыл глаза и его охватил ужас: все вокруг было в дыму. Мужчина бросился наверх, к жене и детям. Женщина не отзывалась на его зов, но дети еще были живы, и он приказал им прыгать вниз из окна следом за ним. Но они этого не сделали.

Дом уничтожен огнем Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

— Из-за сильной задымленности дети не смогли сориентироваться в пространстве и остались в горящем доме. Мужчину доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказали в региональном следкоме.

Пожар произошел на втором этаже Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Не понятно, почему мужчина не помог детям спастись и прыгнул вниз один.

Когда приехали пожарные, им оставалось лишь потушить обугленные деревяшки. ИЗ дома они вынесли тела четырех человек: девочек 3-х и 10-ти лет и мальчика 8 лет, а также их 35-летней матери. Все они сильно обгорели.

Заведено уголовное дело Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Предположительно, причиной трагедии стала обычная бытовая неосторожность. В том помещении, где спала семья, они сушили на печи фрукты. Электричества в доме не было. Что именно произошло дальше, выясняют эксперты. Заведено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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