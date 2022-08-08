Красноярские спортсмены выиграли на спортивных играх «Дети Азии» 23 медали. Фото: минспорта края

Во Владивостоке завершились международные спортивные игры «Дети Азии». В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте 13-16 лет из 13 государств из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана, Армении, Ирана, Индии, Афганистана, Ливана, Пакистана и Таиланда. Ребята разыграли 273 комплекта медалей в 19 дисциплинах.

Угадайте, какая команда показала наилучшие результаты в общекомандном зачете? Сборная Сибирского федерального округа, куда вошли и участники из Красноярского края. По итогам спортсмены СФО забрали 45 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых наград. Второе место заняла команда Узбекистана (41 золотая, 28 серебряных и 45 бронзовых медалей). На третьем оказалась сборная Москвы (31 золотая, 38 серебряных и 41 бронзовая награда).

Вклад спортсменов Красноярского края в копилке сборной Сибири – 23 медали в семи видах спорта: плавании, тхэквондо, вольной борьбе, боксе, легкой атлетике, дзюдо и самбо.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил:

- Сегодня с учетом всех событий, которые происходят во внешнем мире, таких международных стартов не очень много. Конечно, международные соревнования «Дети Азии» всегда были значимым событием, но сейчас – особенно. Ежедневно следил за успехами наших ребят. У нас есть небольшой чат, где присутствуют руководители региональных министерств Сибири и главный тренер СФО. Там публиковали результаты даже раньше, чем они появлялись на официальном сайте. Поэтому, конечно, следили и переживали за наших спортсменов всеми субъектами Сибирского округа.

Красноярский пловец Кирилл Василовский завоевал на Играх сразу четыре награды. Фото: минспорта края

Красноярский пловец Кирилл Василовский завоевал на Играх сразу четыре награды – три золота (на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, в эстафете 4 по 100 метров комплексным), а также серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Он признался:

- Конечно, мероприятие было масштабное, непередаваемые эмоции, яркие впечатления. По поводу своего выступления, если честно, есть ощущение, что я недоработал. Перед этими соревнованиями я был на сборах, тренировался, чтобы улучшать свое время. К сожалению, на соревнованиях по времени проплыл чуть хуже, но радует, что занял первое место. Но ведь на Олимпиадах спортсмены часто тоже не показывают лучшее время. Сейчас в планах пару недель отдохнуть, а затем вернуться в строй, вновь набрать форму и показывать лучшие результаты.