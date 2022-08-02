Какие заводы Красноярска и России закрылись за последние 30 лет, кто может их заменить сейчас

Как скоро отечественные производители смогут заменить ушедшие иностранные компании Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Гвозди, резиновые перчатки, краска - с введением санкций вскрылась парадоксальная ситуация – мы у себя не производим самых, казалось бы, элементарных вещей. Начиная с 90-х в стране закрылось множество предприятий, выпускающих и товары народного потребления, и технику, и промышленную продукцию. Взять, к примеру, миллионник Красноярск – здесь делали известные на весь Советский Союз телевизоры «Рассвет», комбайны «Енисей», шагающие экскаваторы, пенициллин, лаки и краски, стиральные машинки, зонтики, шины, фотобумагу, шелковые ткани и даже формы для выпекания орешков. Здания многих промышленных гигантов сейчас переоборудованы в лучшем случае, в торговые центры, склады. В худшем – разрушились. Но есть и те, кто устоял. Реально ли возродить отечественное производство, которое сегодня в условиях санкций вдруг стало таким нужным? И даст ли нынешняя ситуация второе дыхание тем заводам, которые сумели выстоять после развала СССР?

Возьмем и сможем, сможем и возьмем?

Мнения экспертов экономики по этому поводу разные. Одни считают, что «жить мы будем, но жить будем бедно» - и это продлится не один десяток лет. Другие, напротив, уверены: россияне хотят и готовы заполнить своими товарами те ниши, которые высвобождаются после ухода иностранных брендов.

- Это все абсолютно реально. Причем сделать это можно достаточно быстро. Но нужно кое-что изменить, - считает известный экономист и общественный деятель Михаил Хазин. - Дело в том, что современная российская модель экономики выстроена западными партнерами в логике сырьевого придатка. Так построена налоговая система, которая сильнее всего бьет по тем, кто занимается обрабатывающей деятельностью. Кредитно-денежная - предполагает сильные преимущества спекулянтов, прежде всего валютных, и крайне невыгодна для производителей. Как только мы позволим производителям брать дешевые кредиты, как только налоговая система повернется в их пользу, думаю, лет за 8 – 10 мы восстановим производство. Конечно, на кое-что уникальное – производство тяжелых станков и так далее – нам придется потратить время, потому что нужно восстанавливать школы инженерные. Но я думаю, мы справимся.

Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга НИУ ВШЭ, считает - восстановление производства в России потребует куда больше сил и времени.

- Нужно подготовить специалистов, построить предприятия, которые будут делать комплектующие. Понадобится до 40 лет целенаправленной последовательной работы. У нас довольно плохо с инженерно-конструкторскими кадрами, с проектировщиками. Если помните, в Советском союзе было большое количество проектных институтов по отраслям. В 90-х их все закрыли, а проекты промышленных объектов стали покупать за рубежом готовые и дорого. За 30 лет потеряли кооперационные связи, большую часть комплектующих стали завозить из-за рубежа. То есть встраивались в мировую экономику. А теперь придется искать замену, и вряд ли полноценную. Посмотрите, что сейчас происходит с «Автовазом», мы пытаемся его спасти. Но каким образом: переходим к выпуску упрощенных автомобилей. Или «КамАЗ» - большую часть комплектующих получали от «Даймлера», выпускали превосходную военную технику. Из чего теперь будем ее собирать, пока непонятно.

А еще, ведь огромную роль крупные предприятия играли в социальной сфере. У них были подведомственные детские сады и пионерские лагеря, стадионы и спортивные площадки, санатории и поликлиники, в ДК работали секции и кружки для взрослых и детей. Даже строили жилье для своих рабочих. Но затем новые собственники избавились от «непрофильных активов» - сохранили их лишь очень крупные компании в рамках своей социальной и корпоративной политики.

Красноярский завод комбайнов. Фото из архива бывшего предприятия

ЗАВОДЫ, КОТОРЫХ СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ

Только потеряв, со временем приходит сожаление. Список предприятий, которых сейчас так не хватает, огромный – тысячи. Вместе с ними уходили не только товары народного потребления, но и рушилась финансируемая ими социальная сфера. Назовем навскидку несколько, которые можно было сохранить.

Красноярский завод комбайнов (1941 – 2013)

Выпускал комбайны для полей с малой и средней урожайностью зерновых. Самый известный «Енисей-1200» (с 1985 по 2007 год). Экспортировался в десяток стран мира. Начиная с 60-х годов здесь делали стиральные машины, зонтики, вездеходы, почтовые ящики, прогулочные лодки, детские санки… 15 лет назад владельцам стал не нужен. Сейчас на его месте в центре города возводятся высотки.

Саратовский авиационный (1931–2010)

Выпускал военные и гражданские самолеты и вертолеты КБ Яковлева. Работали 30 тысяч сотрудников. Кризис начался в 90-х, последний самолет здесь собрали в 2003 году, затем предприятие пыталось заниматься ремонтом своих же самолетов. Но господдержку не получило. Сейчас часть земли бывшего завода застроена жилыми домами, часть заброшена.

Завод имени Лихачева (1916 – 2016)

В это невозможно поверить: один важнейших машиностроительных заводов в истории СССР прекратил свое существование по причине банкротства. А ведь здесь работали 70 тысяч человек, выпускали: вездеходы, бронетехнику, спецавтомобили, автобусы. Самые популярные – грузовики, они работали везде и всюду. Казалось, автогигант будет жить вечно. Но сегодня все цеха снесены, там активно строится жилье.

Легендарный "ЗИЛ" - завод имени Лихачева. Фото их архивов бывшего предприятия

Добавим в этот список:

- Московский завод «Микромашина» (бытовая техника, чайники, кофемолки);

- Красноярский завод телевизоров (телевизоры, радиоприемники);

- Московский телевизорный завод «Рубин» (телевизоры, оборудование для космической отрасли);

- Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат (бумага, картон);

- Второй московский часовой завод (часы «Слава»);

- Воронежский экскаваторный завод (экскаваторы, землеройные машины);

- Волгоградский тракторный завод (тракторы, военная техника)…

После введения санкций заказов у "Новоросцемента "стало больше. Фото:администрация Новороссийска

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Тем не менее, сейчас увидели новые перспективы те, кому повезло с менеджментом и они выжили в сложные 90-е. Про заводы, которые работают на оборонку, энергетическую или добывающую отрасль, мы говорить не будем. Интересны предприятия, которые обеспечивают бытовые потребности россиян. На коне и новички, которые вовремя сориентировались: а не подвинуть ли нам иностранцев на нашей же территории. Вот несколько примеров.

Холодильники «Бирюса», Красноярск

Холодильники завода «Бирюса» во времена СССР в народе называли «вечными», работали по 20 – 30 лет. Первый сошел с конвейера в 1964 году, а уже в 1965-м здесь выпустили более 150 тысяч единиц. В период развала экономики менеджмент стал искать новые связи, рынки сбыты, делали все возможное и невозможное. По принципу «заграница нам поможет», закупали там передовые технологии, обновили дизайн и линейку продукции, ориентировались на экологические требования международным стандартам. Крутились, как могли, одним словом. И летом 2008 года завод выпустил свой 25-миллионный холодильник. Сейчас «Бирюса» собирает не только холодильники, но и стиральные и посудомоечные машины, медицинскую и климатическую технику.

О чем разговаривал Леонид Брежнев с девушкой на линии розлива газировки, неизвестно, 1974 год. Фото: музей Новороссийского пивзавода

Новороссийский бетон и газировка, Новороссийск

В Новороссийске цемент производят 140 лет. Во времена СССР завод «Новоросцемент» снабжал всю страну высококачественной строительной смесью. Из него построены Байкало-Амурская магистраль, Днепровская и Волховская гидроэлектростанции, Асуанская плотина в Египте, Кузбасс, здание МГУ и московский метрополитен, саркофаг Чернобыльской АЭС, космодром Байконур, олимпийские объекты в Сочи. А сейчас у завода и вовсе открылось второе дыхание. После введения санкций заказов стало в разы больше. Главное, что мощностей хватает, а уникальная рецептура не меняется.

Вторую жизнь обрел и другой новороссийский завод после введения санкций. А ведь еще несколько лет назад он чуть не закрылся. На пивоваренном заводе в марте 1974-го начали выпускать кока-колу. Открывать новую линию приезжал лично глава компании PepsiCo и весь совет директоров. А в 1997 году контракт был расторгли, поставку концентрата для напитка прекратили. Линию по производству колы закрыли. Но сам пивоваренный завод до сих пор работает. И планирует расширить рынок сбыта с юга России на другие регионы.

Легендарный велосипед "Кама". Фото: Николай Мазуренков

Велосипед «Кама», Пермь

Легендарный велик из советского прошлого решили возродить. Первую складную «Каму» выпустили на Пермском велосипедном заводе в начале 1970-х. Первое время новинка была дефицитным бестселлером – даже в Перми приобрести «Каму» можно было, лишь отстояв очередь либо по записи. Велосипед в большом количестве экспортировали в Польшу и Китай. Но в 1990-е годы в стране возникли проблемы со сбытом продукции, зарплату выдавали бартером. Перед проходными выстраивались целые торговые велосипедные ряды. Но продать их удалось далеко не всем. Перестали выпускать «Каму» в 1991 году. А сейчас решили возродить советский бренд с помощью китайских партнеров. Уж они-то толк в велосипедах знают. Выпускать новую-старую «Каму» собирается пермская компания «Форвард».

Холодильники «Орск», Орск

В 1960-м году жители Союза узнали о новом холодильнике «Орск», который производили в одноименном городе в Оренбургской области. Предприятие устояло перед экономическими трудностями, но в 2014 году у ТПК «Орские заводы» начались финансовые проблемы и спустя три года предприятие закрылось. В 2020-м году появился новый собственник и сообщил о своих планах возобновить производство легендарных холодильников. На заводе провели реконструкцию, отремонтировали помещения, модернизировали систему газового отопления и энергосистему, установили высокотехнологическое оборудование. Оно позволит выпускать по одному холодильнику в минуту. Производство запустили в мае 2022 года. На рынок будет представлена новая линейка из восьми моделей. Новые мощности позволят производить до 200 тысяч холодильников в год.

Орские холодильники Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Лесохваты от «Боруса», Красноярск

Десяток лет назад в Красноярске умер завод лесного машиностроения. Владельцы не стали тратиться на модернизацию, без которой устаревшие трелевочники не выстояли против современных харвестеров и форвардеров. А леспром в Сибири нуждается в спецтехнике. И молодой завод «Борус» решил заявить о себе: создали полный аналог навесного оборудования – лесохвата. Он будет дешевле и доступнее, а иностранным не уступает в прочности. В планах предприятия полностью закрыть потребность краевого и российского рынка. На «Борусе» серийно выпускается еще целый ряд позиций импортозамещающего навесного оборудования для экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники. Его отгружают на Урал, Кузбасс, в Магадан, Якутию. Все готово к началу выпуска экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и снегоочистителей собственного производства.

Лесохват от "Боруса" Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Латекс для перчаток, Красноярск

Красноярский завод синтетического каучука начали строить в 1947 году. В начале 90-х стало все настолько сложно, что пришлось расширить ассортимент товарами народного ассортимента (среди них отбеливатель и «изделие № 2»). К счастью завода, в 2001 году КЗСК вошел в состав «Сибура». Сегодня это одно из мощнейших производств в отрасли, экспортирующих каучуки в 35 стран мира. В 2021 году предприятие решило потеснить монополию иностранцев на производство сырья для медицинских и технических перчаток, оно закупалось исключительно за рубежом (и российские производители целиком от этого зависели). На заводе установили техническую линию. В сложившейся экономической ситуации это как никогда кстати: в настоящее время латекс включен в пятый пакет санкций, а его импорт в Россию запрещен.