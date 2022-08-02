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Общество2 августа 2022 2:10

Какие заводы Красноярска и России закрылись за последние 30 лет, кто может их заменить сейчас

Как скоро отечественные производители смогут заменить ушедшие иностранные компании
Авторы (4):
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Николай Сальников
Николай Сальников
Как скоро отечественные производители смогут заменить ушедшие иностранные компании

Как скоро отечественные производители смогут заменить ушедшие иностранные компании

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Гвозди, резиновые перчатки, краска - с введением санкций вскрылась парадоксальная ситуация – мы у себя не производим самых, казалось бы, элементарных вещей. Начиная с 90-х в стране закрылось множество предприятий, выпускающих и товары народного потребления, и технику, и промышленную продукцию. Взять, к примеру, миллионник Красноярск – здесь делали известные на весь Советский Союз телевизоры «Рассвет», комбайны «Енисей», шагающие экскаваторы, пенициллин, лаки и краски, стиральные машинки, зонтики, шины, фотобумагу, шелковые ткани и даже формы для выпекания орешков. Здания многих промышленных гигантов сейчас переоборудованы в лучшем случае, в торговые центры, склады. В худшем – разрушились. Но есть и те, кто устоял. Реально ли возродить отечественное производство, которое сегодня в условиях санкций вдруг стало таким нужным? И даст ли нынешняя ситуация второе дыхание тем заводам, которые сумели выстоять после развала СССР?

Возьмем и сможем, сможем и возьмем?

Мнения экспертов экономики по этому поводу разные. Одни считают, что «жить мы будем, но жить будем бедно» - и это продлится не один десяток лет. Другие, напротив, уверены: россияне хотят и готовы заполнить своими товарами те ниши, которые высвобождаются после ухода иностранных брендов.

- Это все абсолютно реально. Причем сделать это можно достаточно быстро. Но нужно кое-что изменить, - считает известный экономист и общественный деятель Михаил Хазин. - Дело в том, что современная российская модель экономики выстроена западными партнерами в логике сырьевого придатка. Так построена налоговая система, которая сильнее всего бьет по тем, кто занимается обрабатывающей деятельностью. Кредитно-денежная - предполагает сильные преимущества спекулянтов, прежде всего валютных, и крайне невыгодна для производителей. Как только мы позволим производителям брать дешевые кредиты, как только налоговая система повернется в их пользу, думаю, лет за 8 – 10 мы восстановим производство. Конечно, на кое-что уникальное – производство тяжелых станков и так далее – нам придется потратить время, потому что нужно восстанавливать школы инженерные. Но я думаю, мы справимся.

Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга НИУ ВШЭ, считает - восстановление производства в России потребует куда больше сил и времени.

- Нужно подготовить специалистов, построить предприятия, которые будут делать комплектующие. Понадобится до 40 лет целенаправленной последовательной работы. У нас довольно плохо с инженерно-конструкторскими кадрами, с проектировщиками. Если помните, в Советском союзе было большое количество проектных институтов по отраслям. В 90-х их все закрыли, а проекты промышленных объектов стали покупать за рубежом готовые и дорого. За 30 лет потеряли кооперационные связи, большую часть комплектующих стали завозить из-за рубежа. То есть встраивались в мировую экономику. А теперь придется искать замену, и вряд ли полноценную. Посмотрите, что сейчас происходит с «Автовазом», мы пытаемся его спасти. Но каким образом: переходим к выпуску упрощенных автомобилей. Или «КамАЗ» - большую часть комплектующих получали от «Даймлера», выпускали превосходную военную технику. Из чего теперь будем ее собирать, пока непонятно.

А еще, ведь огромную роль крупные предприятия играли в социальной сфере. У них были подведомственные детские сады и пионерские лагеря, стадионы и спортивные площадки, санатории и поликлиники, в ДК работали секции и кружки для взрослых и детей. Даже строили жилье для своих рабочих. Но затем новые собственники избавились от «непрофильных активов» - сохранили их лишь очень крупные компании в рамках своей социальной и корпоративной политики.

Красноярский завод комбайнов. Фото из архива бывшего предприятия

Красноярский завод комбайнов. Фото из архива бывшего предприятия

ЗАВОДЫ, КОТОРЫХ СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ

Только потеряв, со временем приходит сожаление. Список предприятий, которых сейчас так не хватает, огромный – тысячи. Вместе с ними уходили не только товары народного потребления, но и рушилась финансируемая ими социальная сфера. Назовем навскидку несколько, которые можно было сохранить.

Красноярский завод комбайнов (1941 – 2013)

Выпускал комбайны для полей с малой и средней урожайностью зерновых. Самый известный «Енисей-1200» (с 1985 по 2007 год). Экспортировался в десяток стран мира. Начиная с 60-х годов здесь делали стиральные машины, зонтики, вездеходы, почтовые ящики, прогулочные лодки, детские санки… 15 лет назад владельцам стал не нужен. Сейчас на его месте в центре города возводятся высотки.

Саратовский авиационный (1931–2010)

Выпускал военные и гражданские самолеты и вертолеты КБ Яковлева. Работали 30 тысяч сотрудников. Кризис начался в 90-х, последний самолет здесь собрали в 2003 году, затем предприятие пыталось заниматься ремонтом своих же самолетов. Но господдержку не получило. Сейчас часть земли бывшего завода застроена жилыми домами, часть заброшена.

Завод имени Лихачева (1916 – 2016)

В это невозможно поверить: один важнейших машиностроительных заводов в истории СССР прекратил свое существование по причине банкротства. А ведь здесь работали 70 тысяч человек, выпускали: вездеходы, бронетехнику, спецавтомобили, автобусы. Самые популярные – грузовики, они работали везде и всюду. Казалось, автогигант будет жить вечно. Но сегодня все цеха снесены, там активно строится жилье.

Легендарный "ЗИЛ" - завод имени Лихачева. Фото их архивов бывшего предприятия

Легендарный "ЗИЛ" - завод имени Лихачева. Фото их архивов бывшего предприятия

Добавим в этот список:

- Московский завод «Микромашина» (бытовая техника, чайники, кофемолки);

- Красноярский завод телевизоров (телевизоры, радиоприемники);

- Московский телевизорный завод «Рубин» (телевизоры, оборудование для космической отрасли);

- Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат (бумага, картон);

- Второй московский часовой завод (часы «Слава»);

- Воронежский экскаваторный завод (экскаваторы, землеройные машины);

- Волгоградский тракторный завод (тракторы, военная техника)…

После введения санкций заказов у "Новоросцемента "стало больше. Фото:администрация Новороссийска

После введения санкций заказов у "Новоросцемента "стало больше. Фото:администрация Новороссийска

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Тем не менее, сейчас увидели новые перспективы те, кому повезло с менеджментом и они выжили в сложные 90-е. Про заводы, которые работают на оборонку, энергетическую или добывающую отрасль, мы говорить не будем. Интересны предприятия, которые обеспечивают бытовые потребности россиян. На коне и новички, которые вовремя сориентировались: а не подвинуть ли нам иностранцев на нашей же территории. Вот несколько примеров.

Холодильники «Бирюса», Красноярск

Холодильники завода «Бирюса» во времена СССР в народе называли «вечными», работали по 20 – 30 лет. Первый сошел с конвейера в 1964 году, а уже в 1965-м здесь выпустили более 150 тысяч единиц. В период развала экономики менеджмент стал искать новые связи, рынки сбыты, делали все возможное и невозможное. По принципу «заграница нам поможет», закупали там передовые технологии, обновили дизайн и линейку продукции, ориентировались на экологические требования международным стандартам. Крутились, как могли, одним словом. И летом 2008 года завод выпустил свой 25-миллионный холодильник. Сейчас «Бирюса» собирает не только холодильники, но и стиральные и посудомоечные машины, медицинскую и климатическую технику.

О чем разговаривал Леонид Брежнев с девушкой на линии розлива газировки, неизвестно, 1974 год. Фото: музей Новороссийского пивзавода

О чем разговаривал Леонид Брежнев с девушкой на линии розлива газировки, неизвестно, 1974 год. Фото: музей Новороссийского пивзавода

Новороссийский бетон и газировка, Новороссийск

В Новороссийске цемент производят 140 лет. Во времена СССР завод «Новоросцемент» снабжал всю страну высококачественной строительной смесью. Из него построены Байкало-Амурская магистраль, Днепровская и Волховская гидроэлектростанции, Асуанская плотина в Египте, Кузбасс, здание МГУ и московский метрополитен, саркофаг Чернобыльской АЭС, космодром Байконур, олимпийские объекты в Сочи. А сейчас у завода и вовсе открылось второе дыхание. После введения санкций заказов стало в разы больше. Главное, что мощностей хватает, а уникальная рецептура не меняется.

Вторую жизнь обрел и другой новороссийский завод после введения санкций. А ведь еще несколько лет назад он чуть не закрылся. На пивоваренном заводе в марте 1974-го начали выпускать кока-колу. Открывать новую линию приезжал лично глава компании PepsiCo и весь совет директоров. А в 1997 году контракт был расторгли, поставку концентрата для напитка прекратили. Линию по производству колы закрыли. Но сам пивоваренный завод до сих пор работает. И планирует расширить рынок сбыта с юга России на другие регионы.

Легендарный велосипед "Кама". Фото: Николай Мазуренков

Легендарный велосипед "Кама". Фото: Николай Мазуренков

Велосипед «Кама», Пермь

Легендарный велик из советского прошлого решили возродить. Первую складную «Каму» выпустили на Пермском велосипедном заводе в начале 1970-х. Первое время новинка была дефицитным бестселлером – даже в Перми приобрести «Каму» можно было, лишь отстояв очередь либо по записи. Велосипед в большом количестве экспортировали в Польшу и Китай. Но в 1990-е годы в стране возникли проблемы со сбытом продукции, зарплату выдавали бартером. Перед проходными выстраивались целые торговые велосипедные ряды. Но продать их удалось далеко не всем. Перестали выпускать «Каму» в 1991 году. А сейчас решили возродить советский бренд с помощью китайских партнеров. Уж они-то толк в велосипедах знают. Выпускать новую-старую «Каму» собирается пермская компания «Форвард».

Холодильники «Орск», Орск

В 1960-м году жители Союза узнали о новом холодильнике «Орск», который производили в одноименном городе в Оренбургской области. Предприятие устояло перед экономическими трудностями, но в 2014 году у ТПК «Орские заводы» начались финансовые проблемы и спустя три года предприятие закрылось. В 2020-м году появился новый собственник и сообщил о своих планах возобновить производство легендарных холодильников. На заводе провели реконструкцию, отремонтировали помещения, модернизировали систему газового отопления и энергосистему, установили высокотехнологическое оборудование. Оно позволит выпускать по одному холодильнику в минуту. Производство запустили в мае 2022 года. На рынок будет представлена новая линейка из восьми моделей. Новые мощности позволят производить до 200 тысяч холодильников в год.

Орские холодильники

Орские холодильники

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Лесохваты от «Боруса», Красноярск

Десяток лет назад в Красноярске умер завод лесного машиностроения. Владельцы не стали тратиться на модернизацию, без которой устаревшие трелевочники не выстояли против современных харвестеров и форвардеров. А леспром в Сибири нуждается в спецтехнике. И молодой завод «Борус» решил заявить о себе: создали полный аналог навесного оборудования – лесохвата. Он будет дешевле и доступнее, а иностранным не уступает в прочности. В планах предприятия полностью закрыть потребность краевого и российского рынка. На «Борусе» серийно выпускается еще целый ряд позиций импортозамещающего навесного оборудования для экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники. Его отгружают на Урал, Кузбасс, в Магадан, Якутию. Все готово к началу выпуска экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и снегоочистителей собственного производства.

Лесохват от "Боруса"

Лесохват от "Боруса"

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Латекс для перчаток, Красноярск

Красноярский завод синтетического каучука начали строить в 1947 году. В начале 90-х стало все настолько сложно, что пришлось расширить ассортимент товарами народного ассортимента (среди них отбеливатель и «изделие № 2»). К счастью завода, в 2001 году КЗСК вошел в состав «Сибура». Сегодня это одно из мощнейших производств в отрасли, экспортирующих каучуки в 35 стран мира. В 2021 году предприятие решило потеснить монополию иностранцев на производство сырья для медицинских и технических перчаток, оно закупалось исключительно за рубежом (и российские производители целиком от этого зависели). На заводе установили техническую линию. В сложившейся экономической ситуации это как никогда кстати: в настоящее время латекс включен в пятый пакет санкций, а его импорт в Россию запрещен.

Общество: ВОПРОС ДНЯ