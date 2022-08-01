Краснокнижная олуша, нерпа и кит-полосатик: сибирские ученые провели учет птиц и животных на Северном морском пути. Фото: Игорь Чупин

Северный морской путь – уникальный и значимый маршрут, от которого зависит жизнеобеспечение обширных арктических территорий. Ежегодно по нему провозят миллионы тонн грузов, включая топливо, стройматериалы и продукты. Но при всей важности Севморпути не стоит забывать о сохранности хрупкой северной природы. Чтобы провести учет обитающих вдоль трассы птиц и млекопитающих, ученые СО РАН и компания «Норникель» организовали научную экспедицию. Она помогла оценить разнообразие фауны, а в скором времени даст ответы овлиянии на неё хода судов и непрерывной деятельности человека.

Морская чайка, восточные клуши и моевки. Фото: Игорь Чупин

Научный опыт на страже биоразнообразия

Большую научную экспедицию Сибирского отделения РАН и «Норникеля» по исследованию биоразнообразия Северного морского пути возглавил авторитетный и опытный сотрудник Института систематики и экологии, кандидат биологических наук Игорь Чупин. Его основная специализация – орнитология. Ради изучения птиц Таймыра ученый впервые отправился в Арктику еще в 18-летнем возрасте. И несмотря на то, что с тех пор побывал в самых разных странах и частях света, именно высокие широты всегда вызывали наибольший интерес биолога. За плечами Игоря Чупина более десяти полевых сезоновработы на Крайнем Севере, еще с десяток поездок в Антарктиду,участиев двух полугодовых трансконтинентальных рейсах и зимовка на станции Беллинсгаузен.

В этот раз Чупин и его коллега, старший лаборант Института систематики и экологии СО РАН Евгений Ходукин, прошли морем по маршруту Дудинка-Мурманск. Это не весь Севморпуть, но важная и активно эксплуатируемая его часть.

Евгений Ходукин за работой. Фото: Игорь Чупин

–Приглашение участвовать в новой морской экспедиции я встретил с радостью, – поделился ученый. – Было интересно снова пройти Северным морским путем, пусть и не по всей его протяженности. Дело в том, что в 1994 году я участвовал в российско-шведской экспедиции «Экология тундры», мы работали на дистанции от Кольского полуострова до Чукотки, ходили туда и обратно, это заняло всё лето.

В 2020 году Игорь Чупин также исследовал белых чаек на острове Визе в Карском море, затем ходил на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, где изучал миграции птиц. Такой богатый опыт арктических наблюдений позволил Игорю Чупину не просто оценить текущее состояние экосистем на маршруте Северного морского пути, но и понять их изменение в течение времени, а это крайне важно для сохранения биоразнообразия.

Наблюдали круглые сутки

В экспедицию ученые отправились вместе с экипажем сухогруза «Норильский никель». По словам Чупина, обстановка на судне оказалась почти домашней. Команда отнеслась к задаче исследователей с большим пониманием, всё время стремилась хоть в чем-то помочь. В результате вести визуальные наблюдения удавалось почти 24 часа в сутки, чему также благоволили условия полярного дня. Представители СО РАН посменно изучали просторы. Инструментами служил бинокль и фотоаппарат с телеобъективом, причем второму ученые отдавали предпочтение: он позволял и увидеть объект, и увеличить изображение, и сразу зафиксировать его. Такие кадры дали возможность четко определить видовую принадлежность встречных птиц и животных.

Игорь Чупин. Фото: Игорь Чупин

Так кто же эти уникальные обитатели Северного морского пути? Как рассказал Игорь Чупин, из морских птиц чаще всего встречалась восточная клуша из группы серебристых чаек, которую также называют халей. Она присутствовала на всем маршруте от Дудинки до Мурманска. Еще один вид пернатых – моевки.

– Когда мы прошли через Карские ворота в Баренцево море, на судно садилась стая в количестве около 400 моевок, небольших чаек. Причем почти все особи были молодыми птицами. Это живое облако постоянно сопровождало нас, моевки часто отдыхали на мачтах и надстройках и исчезли только на подходе к Кольскому заливу. Возможно, они принимали наше судно за рыболовный сейнер. Также в Баренцевом море наблюдалась морская чайка в количестве нескольких экземпляров, – отметил биолог.

Птицы всегда сопровождают морские судна. Фото: Игорь Чупин

Важная птица

Встречались исследователям и такие экземпляры, которых без преувеличения можно назвать особо ценными. Прежде всего это краснокнижная северная олуша, обнаруженная ближе к Кольскому полуострову.

– Это на самом деле очень редкая для России птица с единственным местом гнездования на острове Харлов в акватории губы Сирены — залива Баренцева моря. Олуша появилась там только 20-30 лет назад, расширяя на восток свой ареал, традиционно располагавшийся в Норвегии и Британии. Эта крупная птица питается рыбой и способна довольно глубоко нырять за ней. Раньше я наблюдал, как в южных широтах капские олуши охотятся на летучих рыб, вспугнутых идущим кораблем, хватая их прямо в воздухе. Северные олуши, которых мы видели, лишены такой возможности. Мы очень довольны, что встретили их на маршруте, – продолжил Игорь Чупин.

Над морем попадались и сухопутные птицы — стая гуся гуменника, перелетавшая с острова на остров, а также совсем маленькие воробьиные птицы — пуночки и подорожники, садившиеся на судно.

Если говорить про морских млекопитающих, то их также было встречено несколько видов. Например, на выходе из Енисейского залива наблюдалось около двух десятков белух. Подобно дельфинам, они не меньше часа сопровождали сухогруз. В том же районе на плавающих льдинах лежали кольчатые нерпы, а в Баренцевом море стали попадаться киты.

– Малого полосатика мы определили точно, а финвал остался под вопросом. Устанавливать видовую принадлежность китов очень сложно, из воды они показываются малой частью на какие-то секунды. Сфотографировали и представителя дельфинов — обыкновенную морскую свинью, – заключил биолог.

Кольчатая нерпа. Фото: Игорь Чупин

Работа продолжается

Теперь ученым предстоит сравнить сегодняшнее состояние биоразнообразия с результатами предыдущих наблюдений и учётов — для этого будут подняты прежние записи и количественные показатели по множеству видов. Тем не менее, уже сейчас подсчитано, что за время прохождения маршрута удалось обнаружить 28 видов птиц, а это весьма приличное разнообразие для морских условий и сравнительно короткого отрезка Севморпути.

Самое главное, что подобная экспедиция – не единичный случай. В настоящее время ученые СО РАН поэтапно проводят исследования сразу в трех регионах страны – Красноярском крае, Мурманской области и Забайкалье. В первую очередь специалисты работают близ промышленных площадок, а инициатором большой научной экспедиции выступил «Норникель». Для компании важно оценить влияние производственной деятельности на животный мир и в конечном итоге разработать меры для поддержания биоразнообразия. На полевые работы в общей сложности выйдут около ста специалистов из семи исследовательских организаций, и это одно из самых грандиозных мероприятий Сибирского отделения за последние годы. В результате в единую картину будут собраны разрозненные данные, полученные зоологами, орнитологами, ботаниками, ихтиологами, почвоведами.