Как оформить кредитные каникулы

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Кредитные каникулы — это отсрочка платежей на льготный период, который может длиться до полугода. По закону их вправе получить люди, а также малый и средний бизнес, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации. Каникулы — временная мера. За ними можно обратиться до 30 сентября 2022 года, но правительство может продлить этот срок.

По каким кредитам дают каникулы

Они подходят для всех видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных потребительских кооперативах (КПК). Но только в том случае, если их выдали до 1 марта 2022 года.

При этом установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку:

- по кредитным картам — 100 000 рублей;

- по потребительским кредитам наличными — 300 000 рублей для физлиц и 350 000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

- по автокредитам — 700 000 рублей;

- по ипотеке лимиты зависят от региона: в Красноярском крае это 3 млн рублей.

ВАЖНО: в расчет принимают не текущую задолженность, размер выданного кредита и лимит по карте.

Если сумма вашего ипотечного кредита больше, вы можете обратиться за ипотечными каникулами — возможность их оформить появилась в 2019 году.

По кредитам для бизнеса лимиты не установлены, но определен перечень отраслей, которые особенно пострадали из-за санкций. На кредитные каникулы могут претендовать только индивидуальные предприниматели (ИП) и малые и средние предприятия (МСП) из этих секторов бизнеса.

Уйти на каникулы можно, если доход за предыдущий месяц упал больше чем на 30% по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2021 год и вы готовы это подтвердить.

Кредитор не имеет права отказать в каникулах, если вы доказали снижение дохода или ваш бизнес попал в список пострадавших отраслей.

Каникулы не испортят кредитную историю

Когда вы берете кредитные каникулы или оформляете ипотечные каникулы, эта информация попадает в кредитную историю, но не портит ее.

На время льготного периода вы освобождаетесь от всех платежей по кредиту. Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту. Но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позднее.

ВАЖНО: По одному и тому же кредиту можно приостановить платежи только один раз. Но есть исключения.

Если вы уже брали ипотечные каникулы, и они закончились, то вы вправе обратиться за новым льготным периодом. И наоборот, после окончания кредитных каникул у вас сохранится право на ипотечные каникулы.

Те, кто уже уходил на кредитные каникулы из-за пандемии коронавируса в 2020 году, могут оформить льготный период повторно, но на новом основании — из-за санкций.

Когда у вас несколько кредитов, можно запросить отсрочку по каждому из них.

Если вы уже использовали кредитные каникулы, а решить финансовые проблемы так и не удалось, стоит попытаться договориться с банком об индивидуальных условиях реструктуризации вашего долга. Это уменьшение платежей по кредиту, чтобы он стал для заемщика более «подъемным». Обычно размер платежей уменьшается за счет увеличения срока кредита.

Условия реструктуризации по программам банков и МФО обычно сильно отличаются от условий ипотечных и кредитных каникул. Внимательно изучите новый график платежей перед тем, как подписывать изменения кредитного договора.

Если вы понимаете, что не способны гасить кредит как прежде, обязательно обращайтесь к кредитору и ищите решение ваших вопросов.