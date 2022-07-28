В Красноярском крае раненный в живот подросток рассказал, что в него стреляли

В Красноярском крае раненый в живот подросток рассказал, что в него стреляли. Фото: ЧП Канск

В городе Канске произошло событие, в котором сейчас разбираются следователи. Случилось оно в минувшее воскресенье 24 июля, около 20 часов. Но известно о нем стало сейчас, после того, как информация просочилась в мессенджеры. В городскую больницу попал 14-летний подросток. Его привезла бригада скорой помощи из района заброшенного промышленного здания.

Сразу же при осмотре стало понятно: срочно на операционный стол – у мальчика проникающее ранение в брюшную полость, состояние средней степени тяжести. Сам пациент сумел пояснить, что в него стрелял неизвестный.

Сегодня можем сказать: операция прошла успешно и сейчас жизнь подростка вне опасности. Теперь вопрос, что же произошло?

Первоначальная версия, видимо, из уст самого пострадавшего, которая ходит по городу: якобы он вместе с друзьями бегал по старым гаражам, вдруг услышал выстрел, после чего почувствовал боль в животе. Уверял, что в него стрелял неизвестный из оружия. Однако медики во время операции не нашли в теле пациента ничего, напоминающего пулю.

А вот информация, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома. Детей на самом деле было пятеро. Играли не на гаражах, а в заброшенном промышленном здании, расположенном вблизи дома по улице Некрасова. Судя по фото, это какой-то завод. На том, что это была стрельба, пострадавший уже не настаивает, его друзья – тоже.

Дети вообще ничего внятного не могут объяснить. Теперь говорят, что никого из посторонних не видели. Следователи завели уголовное дело, чтобы восстановить причину случившегося. Можем предположить (почеркиваем, это только наше предположение), что подросток бегал, поранился о какой-то твердый металлический предмет (упал сам или толкнули по неосторожности). А рассказывать правду не хочем из страха перед наказанием. Наверняка родители запрещали компании играть на территории завода. Но надо знать мальчишек - их так и манят такие места. Ждем результатов расследования.

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