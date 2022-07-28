Прокуратура Красноярского края подвела итоги работы за первую половину 2022 года. Фото: прокуратура

Прокуратура Красноярского края подвела итоги работы за первую половину 2022 года. В совещании принял участие заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин. Можно начать с цифр, они всегда показательны:

- в указанный период пресечено почти 48 тысяч случаев нарушений закона;

- более половины всех правовых актов в регионе – почти 9 тысяч - принято по инициативе прокуроров;

- восстановлены права свыше 7,5 тысяч человек;

- удалось добиться выплаты долгов по зарплате на сумму более 102 миллионов рублей (остается еще 222 миллиона);

- выявлено свыше 1 тысячи нарушений законов об охране труда, сокращены сроки расследования несчастных случаев.

Социальные вопросы

Тема соблюдения социальных прав населения всегда стоит в списке приоритетных для надзорного ведомства. Например, благодаря вмешательству прокуратуры в крае увеличено бюджетное финансирование на обеспечение жилищных прав детей-сирот до 3,5 миллиардов рублей – 600 человек получили квартиры или сертификаты на их приобретение. Работа продолжается, в списке нуждающихся 6,5 тысяч детей-сирот, которым необходимо помочь.

В крае сейчас живут 290 ветеранов Великой Отечественной войны. Дмитрий Демешин потребовал знать каждого из них, чтобы они получали все льготы, положенные им по закону. И в целом адресную поддержку должны получать все, кому она необходима – инвалиды, семьи с детьми, малообеспеченные граждане.

Необходима помощь 7 тысячам обманутых дольщиков.

В условиях введенных санкций уделено особое внимание вопросам оказания мер поддержки, помощи социально уязвимым категориям граждан, беженцам из ЛНР и ДНР. На законодательном уровне в регионе определен статус детей погибших защитников Отечества.

Поддержка бизнеса

В результате пандемии, а также в условиях нынешних санкций малый и средний бизнес нуждается в защите своих прав. Так, прокуратура отклонила 72 % заявлений от контролирующих организаций, которые намеревались провести внеплановую проверку. А также исключили 8 тысяч плановых проверок. При этом отмечается, что в крае ухудшилась доступность необходимых трудовых ресурсов для бизнеса, есть проблемы с регистрацией прав собственности.

Криминал

К сожалению, прокурорам не удалось кардинально повлиять на количество убийство и добиться их снижения. Зафиксировано больше случаев разбоя, нарушений ПДД со смертельным исходом. Повысился уровень уличной преступности. Допущены просчеты при осуществлении надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства, существенно возросло количество уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного расследования, озвучили итоги совещания в пресс-службе краевой прокуратуры.