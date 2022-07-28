Количество пострадавших в смертельной аварии с микроавтобусом в Красноярском крае увеличилось до 11 человек. Фото: СК

Количество пострадавших в смертельной аварии на автодороге Красноярск – Енисейск (в Казачинском районе) увеличилось. Изначально была информация, что медицинская помощь понадобилась 8 пассажирам микроавтобуса. Сейчас ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия называет «Комсомольской правде»-Красноярск новые данные – 11 человек, среди которых есть ребенок. 4 человека доставлены в больницу. И, как мы уже сообщали, есть двое погибших.

На месте работают специализированная следственно-оперативная группа краевого управления полиции, а также следственно-оперативная группа регионального следкома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что известно по факту ДТП на этот час. Авария произошла на 189 километре автотрассы около 7 часов утра сегодня, 28 июля. Автомобиль Toyota Ractis двигался в сторону краевого центра. За рулем был 30-летний мужчина. По какой-то причине он выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Iveco, после чего перевернулся. В салоне автобуса, кроме водителя, ехали 14 пассажиров. В нем выбиты стекла, но в целом он устоял на колесах. Эвакуировали людей и оказывали им помощь также сотрудники МЧС.

Будет назначен ряд экспертиз, чтобы установить причины аварии. Уголовное дело может быть заведено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.