Автор хита «Малолетние шалавы» и обладатель «Золотого граммофона» Алексин едва не погиб после концерта в Абакане

Алексин на концерте. Фото: Владимир ФЕРОПОНТОВ

Поездка на концерт в Абакан едва не закончилась трагически для известного певца, обладателя премии «Золотой граммофон» и премии «Муз ТВ» Андрея Алексина. После выступления друзья предложили исполнителю бессмертного хита «Малолетние шалавы» полюбоваться красотами нетронутой природы Хакасии. Усадили артиста в вертолет и увезли в таежную глушь к озеру. Там уже ждал катер с прицепленным к нему плотом. На таких обычно рыбачат: там есть кресла для любителей ловли и стол.

Алексин за несколько минут до ЧП. Фото: Владимир ФЕРОПОНТОВ

Поездка началась просто шикарно: вокруг горы, изумрудный лес, благодать… Но внезапно, катер сделал рывок. Да такой силы, что Андрей случайно упал с кресла прямо холодную воду.

— Вообще, Андрей очень хорошо плавает. И когда остановили катер, он сразу направился к плоту, но добраться до него сил уже не хватало. Вода ледяная, губы начали синеть. Я ребятам вокруг говорю: «Я плаваю плохо. Если я за ним сейчас прыгну, вытаскивать будете нас обоих», — рассказал директор артиста Владимир Ферапонтов.

Место, где все произошло. Фото: Владимир ФЕРОПОНТОВ

В тот момент было страшно всем. Вспоминать то, что произошло, жутко и Владимиру, и Андрею. От большой беды спас Давид Мчедлиане, хирург республиканской больницы. Он тогда чудом оказался рядом. До этого видел певца пару раз на концертах и так сложилось, что он тоже был на плоту. Мужчина сиганул в воду за артистом и вскоре оба были в безопасности.

Давид Мчедлиане, хирург из Хакасии. Фото: Владимир ФЕРОПОНТОВ

Про геройский подвиг Давида знает вся больница. Информация по небольшому региону о том, что врач не только спасает жизни у операционного стола, но и на отдыхе, разлетелась тут же.

К слову, никакой звездной болезни у мужчины не случилось. О произошедшем он не горит желанием общаться с журналистами. Да и некогда: сразу по возвращению в город он вернулся к своим обязанностям — проводит по несколько операций в день, а в короткие перерывы между ними предпочитает говорить с коллегами на профессиональные темы. Но те все равно, услышав, что мужчине звонит очередной представитель СМИ, подтрунивают над ним.

Андрей Алексин после того, как его спас Давид Мчедлиане. Фото: Владимир ФЕРОПОНТОВ

— Запомним человека, которому мы все с вами, и особенно Алексин, обязаны — Давид Валадьевич Мчедлиани, обычный хирург из Абакана. Хотя, уже необычный! — говорит Владимир.

Сразу после ЧП, когда артист вернулся в город, он отправился на свой следующий концерт.

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