Началась регистрация участников на юбилейный 10-й межрегиональный медиафорум «Енисей.РФ»

Фото: Енисей.рф

К участию приглашаются журналисты, блогеры, специалисты по связям с общественностью всех регионов России. Участие в медиафоруме бесплатное, пройти регистрацию нужно на Eнисеймедиа.рф.

На дискуссионных площадках будут обсуждаться актуальные вопросы развития медиаотрасли в современных условиях, предусмотрена обширная образовательная программа. Перед участниками форума выступят известные эксперты в области печатных и электронных СМИ, новых медиа, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: Енисей.рф

НЕ ПРОПУСТИ

Также на сайте Eнисеймедиа.рф для журналистов, редакций СМИ и авторов новых медиа продолжается прием электронных заявок на участие в творческом конкурсе форума «Енисей.РФ–2022». Подать заявку и свои работы на конкурс нужно в срок до 31 августа 2022 года. Имена авторов лучших конкурсных работ объявят в первый день работы форума. Победителей ждут денежные призы. Например, за первое место в каждой категории СМИ в каждой номинации сумма приза составит 20 тыс. руб.