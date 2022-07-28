В Красноярске отключение холодной воды перенесли на 19–21 августа

В Красноярске перенесли график отключения холодной воды на 19 – 21 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планировали отключение холодной воды в четырех левобережных районах на самый конец июля. Но появилась информация о том, что в графике произошли изменения. Это связано с ремонтными и профилактическими работами на двух водозаборах: Гремячий и на острове Казачий. Об этом сообщает «КрасКом».

Итак, новые сроки отключения: с 23:00 часов 19 августа до 23:00 часов 21 августа.

Конкретно, какие адреса попадают по отключения:

- Октябрьский район, включая поселок Удачный;

- часть Железнодорожного района – до железной дороги со стороны Октябрьского района, улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака (от Красной Гвардии в сторону Калинина);

- часть Центрального района – поселок СВЭМ, улицы 2-я Брянская, Брянская (от Калинина в сторону Солонцов), Подзолкова, Промысловая, Караульная (нечетная сторона);

- часть Советского района – переулок Светлогорский, 10 б;

А также пригородные поселки, микрорайоны, садовые товарищества: Солонцы, Славянский, Новалэнд, «Живем», Овинный, Плодово-Ягодная станция, Шамони, Отдых, Отдых-1, Отдых-2, СНТ Калина, Инвалид-1, Мираж, Кемпинг села Дрокино, деревни Минино и Бугачево.

Подвоз будет осуществляться только в социально-значимые учреждения города по графику. А жителям советуют заранее запастись питьевой водой и водой для хозяйственных нужд.

И на период отключения большая просьба к тем, что любит открыть кран и оставить его так по принципу «вот как дадут – сразу вода побежит и узнаем, что дали». Зачастую именно такие товарищи топят своих соседей снизу. Если по прошествии назначенного «КрасКомом» времени вода в крае не появилась – узнавайте причину у своей управляющей компании.