Александр Усс: «Красноярский музыкальный театр станет украшением проспекта Мира. Фото: krskstate

Невозможно представить себе центр Красноярска без здания Музыкального театра. Замысловатая архитектура Арэга Демирханова превосходно вписалась в существующий антураж. А территория вокруг стала местом встреч и отдыха. В разное время здесь устанавливались какие-нибудь фишки. Например, была фигура вертикального озеленения в форме петуха, рядом с которой любили фотографироваться и красноярцы, и гости города.

Но все течет, все изменяется. Настало время сменить внешний облик и Музыкальному театру. Начали с благоустройства прилегающей территории. Уже несколько дней там в прямом смысле кипит работа, гудит техника. Рабочие убрали всю брусчатку от автобусной остановки до стен здания, все столбы освещения. Сейчас подрядчики обустраивают сети наружного освещения, монтируют водоотводные лотки.

До и после: эскизный проект и современный вид. Фото: krskstate

Проект благоустройства площади перед театром разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова, в нем учтены пожелания жителей микрорайона, зрителей и сотрудников театра. По плану благоустройство должно завершиться в августе. Здесь появятся большая пешеходная зона, озеленение, современная подсветка, удобные подходы к автобусной остановке, уникальные малые архитектурные формы, скамейки.

Но это еще не все. Осенью начнут реконструировать входную группу и центральный фасад здания театра. И, судя по представленному проекту, его будет не узнать. На смену серо-желтой облицовке придут четкие формы и обновленный цвет.

Масштабное обновление излюбленного культурного объекта горожан в прошлом году поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс. Сегодня, 26 июля, он лично проинспектировал ход работ на объекте.

- Год назад мы приехали посмотреть, как гармонизировать начало проспекта Мира, площадь перед БКЗ, и его завершение – площадь и здание Красноярского музыкального театра. Убежден, здесь в интересах красноярцев и жителей края нужно сделать комплексное обновление. Театр будет в значительной степени другим. Сегодня мы убедились, что, судя по темпам и заверениям строителей, к концу августа работы на площади будут завершены, останется дождаться уличной мебели и затем в холодное время года доработают фасад, не повреждая того, что уже сделано. При реконструкции будут применяться современные технологии, особая фактура, и Красноярский музыкальный театр станет украшением проспекта Мира, - поделился мнением губернатор края Александр Усс.