Илья Зайцев прокомментировал возможное предложение стать главой Красноярска

Илья Зайцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин слагает свои полномочия и уходит на новую должность, оставляя место руководителя города вакантным. Тем временем в городе активно идут обсуждения – кто же станет новый главой? Чаще всего звучат четыре имени: первый заместитель мэра Владислав Логинов, заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов, вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин, а также журналист и депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев.

Вот что рассказал Илья «Комсомольской правде – Красноярск»:

- Если мы посмотрим высказывание Сергея Васильевича в телеграме по поводу его отставки, то мы увидим в комментариях огромное количество положительных откликов красноярцев, которые благодарят главу города за создание новых общественных пространств и благоустройство города. И абсолютно точно, что эта часть – это один из самых больших успехов команды Еремина. Сейчас Сергею Васильевичу фактически предложили заниматься тем, что у него успешно получается. Он теперь заместитель губернатора по благоустройству городов Красноярского края. Так что это точно повышение, совсем иной фронт работ, это возможность доказать: все то, что происходило в Красноярске, делалось не только благодаря высокому финансированию из краевого и федерального бюджетов, а это еще и хорошие управленческие навыки. Как показывает анализ ситуации, администрация города научилась успешно создавать пространства, содержать и наполнять их жизнью.

- Как вам кажется, кто станет следующим мэром?

- Прогнозы здесь давать, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Могу сказать, что если мы вспомним опыт 2017 года, когда всем казалось, что там будет один сценарий – в итоге все произошло совсем иначе. Какой-либо расклад сил, расстановку, фамилию вероятного главы Красноярска, вероятнее всего, мы узнаем в последний день приема заявлений для участия в конкурсе. Когда мы будем понимать, кто из краевых политиков будет претендовать на должность, то мы сможем предполагать, размышлять и оценивать их шансы. Сейчас это бессмысленно, потому что мы понимаем, что потенциальные руководители нуждаются не только в прохождении комиссии, а еще и в процедуре согласования администрации Президента в Москве.

- Ваше имя тоже называют среди прочих.

- Могу сказать, что мне очень приятно, что моя фамилия называется среди управленцев с большим опытом – это и Алексей Подкорытов, и Владислав Логинов. Спасибо всем, кто поддерживает, это искренне приятно. А что касается моего участия или не участия, я могу честно сказать, что сейчас я в отпуске. Вернусь на работу и точно смогу об этом уже говорить.

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