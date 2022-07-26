Называется кандидатура на пост главы Красноярска. Узнали, кто

Одно из недавних ярких событий с участием Сергея Еремина - открытие детского городка на острове Татышев. Фото: Дмитрий БОНДАРЕВ

В Красноярске активно обсуждается отставка Сергея Ерёмина с поста мэра Красноярска. Напомним, 25 июля стало известно, что глава города Сергей Еремин не пойдет на второй срок. Он перейдет работать в краевое правительство и станет заместителем губернатора. Почему так произошло? Кто может претендовать на пост главы города?

Одно из мнений высказал «Комсомольской правде» - Красноярск политический аналитик Александр Чернявский:

- Для многих отставка Сергея Еремина не стала большим политическим сюрпризом. Напряжение, которое возникло между мэрией и частью краевых депутатов – это наглядное проявление того, что есть серьезные противоречия между муниципальной и краевой властью. И я думаю, что переход Еремина в краевую власть – наиболее компромиссный вариант для разрешения этих проблем. Считаю, что у Сергея Васильевича, безусловно, есть хороший шанс проявить себя на новом посту с учетом того, что он сейчас обладает опытом работы и в главном муниципалитете края, а до этого он был министром транспорта. Остается только пожелать ему успехов!

Сергей Еремин на открытии детского городка на острове Татышев Фото: Юлия КОВАЛЬ

Что касается преемника, думаю, на сегодняшний день им может быть первый заместитель мэра Владислав Логинов. Человек, который не понаслышке знает, что такое муниципальное управление, так как он работал на разных участках, хорошо знает все городские проблемы. Поэтому у Логинова есть все шансы стать новой главой города. Хотя не стоит забывать, что это процедура конкурсная и будут выдвигаться разные люди. Но я бы хотел подчеркнуть, что с учетом важности этого поста, нужно не только благоволение краевых властей, но и поддержка федерального центра. Как правило, мэры региональных столиц проходят согласование в администрации президента, и поэтому пока в этом смысле есть определенная интрига.

Одним из возможных преемников Сергея Еремина называют его заместителя Владислава Логинова Фото: Мария ЛЕНЦ

- Среди разных имен звучит, скажем так, нетривиальная версия относительно нашего коллеги, журналиста и краевого депутата Ильи Зайцева.

- Маловероятный сценарий. Илья Зайцев опытом муниципальной работы он не обладает. В этом плане пост главы города – не игрушка, новый человек, который приходит сюда, минимум полгода будет только во все вникать. Можем ли мы в нынешних условиях позволить себе эту роскошь, я сомневаюсь. В любом случае новому кандидату минимум полгода нужно входить в курс дела, при нынешних условиях у нас нет на это времени.

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