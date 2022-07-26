Герой России из Тувы Мерген Донгак получил сертификат на новую квартиру

Герой России из Тувы Мерген Донгак получил ключи от новой квартиры. Фото: страница Владислава Ховалыга

В Туве чествуют Героя России – Мергена Донгака. Несколько дней назад он вернулся из Украины, где принимал участие в спецоперации. Звезду героя он получил за то, что вместе с бойцами своего отряда не сдал позиции, выстоял под натиском противника. И самый большой поступок для настоящего воина – Мерген на своих плечах вынес с поля боя раненого командира.

Вот что рассказали в Министерстве обороны. Командование поставило задачу подразделению, в которое входило и отделение Мергена, удерживать контроль над переправой через реку. Мост был стратегически важным объектом для продвижения российских войск вглубь территории, подконтрольной украинским националистам. Противник бросил большие силы, чтобы отвоевать переправу. Бой завязался не на жизнь, а на смерть, националисты несколько раз пытались прорваться.

Был тяжело ранен командир взвода. Старший сержант Мерген Донгак оказал ему медицинскую помощь и вынес в безопасное место, после чего принял командование взводом на себя. Он выстроил систему ведения огня с учетом местности. Благодаря этому российские бойцы отбили несколько ожесточенных атак, уничтожили 15 националистов. А также два кочующих автомобиля-пикапа с установленными на них минометами. Как только националисты сбежали, Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд, тем самым спас ему жизнь.

Мерген Донгак и его супруга Людмила. Фото: страница Владислава Ховалыга

Добавим, что герой родился в селе Арыг-Узуу Улуг-Хемского района. У него два высших образования. С детства увлекался спортом: занимался легкой атлетикой, вольной борьбой, побеждал в районных и республиканских соревнованиях. Срочную военную службу проходил в рядах военно-морского флота РФ. В настоящее время несет службу в знаменитой 55-й горной мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Кызыле.

Домой Мергей Донгак вернулся несколько дней назад, как раз к счастливому моменту – 15 июля из роддома выписали его супругу Людмилу и маленькую дочку. Девочка родилась весом 3,4 килограмма, рост 55 сантиметров. Это первый ребенок героя. И для молодой семьи правительство Тувы сделало подарок: сертификат на квартиру. Новый дом в Кызыле как раз скоро будет достроен.

Встречать новорожденную собралась вся семья. И депутат Госдумы Шолбан Кара-оол. Фото: страница Шолбана Кара-оола

- Еще раз убедился, что героями не становятся случайно. Слушая Мергена, понимаю, что он по-другому поступить не мог. Конечно же, низкий поклон родителям Героя. Уверен, что именно они заложили в сыне качества, сделавшие его личностью. Армию с такими воинами победить невозможно. Обсудили с Мергеном также вопрос о поддержке наших военнослужащих, их семей. Эта работа системно ведется на правительственном уровне. Сейчас готова очередная партия помощи для отправки на Донбасс. Как сказал Мерген Очур-оолович, каждая весточка и посылка из родных краев придает сил нашим солдатам, - написал в соцсетях глава республики Владислав Ховалыг после личной встречи с героем.

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