Герой России Мерген Донгак вернулся в Туву к самому рождению дочери. Фото: страница ВК Шолбана Кара-оола

Уроженец Республики Тыва старший сержант Мерген Донгак вернулся домой из Украины, где принимал участие в спецоперации. Напомним, что на поле боя он проявил себя, как истинный герой.

Командование поставило задачу подразделению, в которое входило и отделение Мергена, удерживать контроль над переправой через реку. Мост был стратегически важным объектом для продвижения российский войск вглубь территории, подконтрольной украинским националистам. Противник бросил большие силы, чтобы отвоевать переправу. Бой завязался не на жизнь, а на смерть. Мерген Донгак вынес раненого командира в безопасное место, оказал первую медицинскую помощь, а затем принял командование взводом на себя. Бойцы не просто отбили несколько ожесточенных атак противника, но и уничтожили до 15 националистов. А также два автомобиля-пикапа с установленными на них минометами. За это ему присвоили звание Героя России.

Домой Мергей Донгак вернулся несколько дней назад. Побывал в Тувинском университете, где учился сам и где его ждали нынешние студенты и преподаватели. А также встретился с экс-главой Тувы Шолбаном Кара-оолом, ныне депутатом Госдумы.

- За серьезным разговором, так не хотели отпускать Героя, мы задержались и чуть не опоздали на самое главное событие в жизни Мергена – в роддом на выписку дочки, первой в его семье. Какое счастье! В этом и есть жизнеутверждающий смысл.Кстати, она родилась дочерью Героя России - это еще один повод для гордости в семье и во всем роду Донгако, - написал Шолбан Кара-оол на своей странице во ВКонтакте.

Здоровая крепкая девочка родилась в перинатальном центре Кызыла, вес 3,4 килограмма, рост 55 сантиметров. 15 июля ее вместе с мамой Людмилой благополучно выписали домой. Отец волновался, и это понятно. И принимает поздравления.

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