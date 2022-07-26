Что сделал Сергей Ерёмин для Красноярска на посту мэра за 4 года

Сергей Еремин Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский мэр уходит в отставку - Сергей Еремин покидает пост главы города и уходит на должность заместителя губернатора. Об этом стало известно 25 июля. 26 июля 2022 года он внесет в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий, а уже на следующей неделе пройдет заседание сессии, где парламентарии примут его отставку. После перехода на новое место работы Еремин начнет курировать вопросы благоустройства не только Красноярска, но и других городов края.

Сергей Васильевич руководил краевой столицей 4 года и 9 месяцев, за это время Красноярск довольно сильно изменился. Конечно, это и существенные краевые вложения, федеральные, огромный толчок развитию дала Универсиада. Но и на уровне муниципалитета, скажем честно, это было результативное время.

Деньги

За 4 года прирост к стартовым параметрам бюджета – 17 млрд рублей.

Дети, спорт

- Открыто 17 новых детских садов. В ближайшее время откроются ещё два: в микрорайоне Тихие Зори и по улице 8 Марта (Железнодорожный район).

- Построено 5 больших школ. Завершается строительство самой большой школы в микрорайоне Бугач.

- Построена и модернизирована 21 комплексная спортплощадка во дворах.

- Появились: первый водный стадион на о. Молокова, кластер единоборств на 7 ковров на о. Отдыха, открыта первая муниципальная школа для занятий хоккеем с шайбой (стадион «Рассвет»), школа единоборств в доме спорта «Октябрьский», модернизирован бассейн СШОР «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7).

Сергей Еремин Фото: ИВАНОВА Диана

Дороги, транспорт

- Отремонтирована почти четверть улично-дорожных сетей города – около 212 км. Построено 6 км дорог.

- Построены 4 алюминиевых пешеходных моста, еще несколько в процессе

- Закуплен 101 новый трамвай и троллейбус, обновлено более 650 автобусов

- Завершается переход на «умное» регулирование дорожных потоков

Благоустройство

- 450 дворов благоустроили.

- Созданы парковые кольца: Центральное, Вавиловское, формируется в Зелёной Роще.

- Появились пешеходные цепочки в Ленинском районе, в Зелёной Роще.

- Началось благоустройство набережных правого берега: Ярыгинская набережная, набережная в Кировском районе, набережная в Тихих Зорях, набережная в Ленинском районе.

- Променад на Красрабе, Павловский бульвар.

А также

Создан световой ансамбль на Стрелке, подсветка Коммунального и Виноградовского мостов. Продумана архитектурная подсветка 220 домов и объектов. Освещение смонтировано на 48 улицах и в 26 парках.

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