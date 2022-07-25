Сергей Еремин Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Сергей Еремин прокомментировал новость о своей отставке в своем телеграм-канале. Как сообщил глава города, 26 июля 2022 года он внесет в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий, а уже на следующей неделе пройдет заседание сессии, где парламентарии примут его отставку.

- Спасибо вам за то, что в этом пути вы были рядом. Поддерживали и критиковали, радовались общим победам и расстраивались из-за неудач. Спасибо за вашу любовь. Этот опыт дал понять: управлять миллионным городом нереально. Реально им жить, дышать, стать его кровью и плотью. Только тогда будет результат, - пишет в тг-канале глава Красноярска.

Сегей Еремин будет назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края. С переходом на новую должность он начнет курировать вопросы благоустройства не только Красноярска, но и других городов края.

- Пришло время выбрать новое направление своего пути. Сегодня губернатор края Александр Усс предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы – в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить, - рассказывает Сергей Еремин.

Пока точная дата нового назначения не известна, указ еще не был подписан. Но, как сообщают в правительстве, это произойдет в ближайшее время.

- Спасибо, моя самая родная семья красноярцев, за всё! Желаю каждому из вас обрести своё счастье! Мыслями и душой всегда с вами. У меня к вам единственная просьба, дорогие мои: не забывайте, что город – это наш дом.

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