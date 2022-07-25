Сергей Еремин станет заместителем губернатора Александра Усса Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин уходит в отставку. Об этом 25 июля 2022 года сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края. Глава города принял предложение губернатора края Александра Усса стать одним из его заместителей. С переходом на новую должность Сергей Ерёмин начнет курировать вопросы благоустройства не только Красноярска, но и других городов края.

Как подчеркнул глава Красноярского края, новая должность станет для Сергея Еремина продолжением его работы, но уже на другом, более высоком уровне. Губернатор уверен, что с позиции заместителя губернатора Еремину будет гораздо легче решать вопросы не только развития Красноярска, но и дотягивать до уровня столицы и другие населенные пункты региона.

Напомним, что Сергей Еремин возглавил Красноярск в октябре 2017 года. На сессии Городского совета за его кандидатуру отдали свои голоса 23 из 29 присутствовавших депутатов.

СПРАВКА «КП»

Сергей Еремин родился в Красноярске. В 1998 году закончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». С апреля 1999-го по март 2002-го служил в органах внутренних дел края.

С 2002 по 2003 годы - ведущий инженер в краевом Управлении автомобильных дорог. В 2004 - и.о. начальника отдела по развитию дорожного сервиса этого же ведомства. Работал здесь до 2007 года, возглавлял отдел безопасности дорожного движения, сохранности автодорог.

В 2005-м получил второе высшее юридическое образование в Красноярском госуниверситете.

В 2010 году перешел на работу в правительство Красноярского края, где был помощником министра транспорта, его заместителем, а затем и министром.

С 2017 года занимает должность мэра Красноярска

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