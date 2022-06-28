Лето, солнце, скачки

Фото: ИВАНОВА Диана

В середине мая на Красноярском ипподроме состоялось открытие летнего сезона испытаний-2022. Как всегда – торжественно и красочно: парад, показательные выступления (заезд на пони, конкур с разными высотами препятствий на лошадях и пони). И восемь заездов на традиционные и именные призы.

Фото: ИВАНОВА Диана

Рекордными секундами запомнился розыгрыш Мемориала маршала Г.К. Жукова для рысистых лошадей старшего возраста. Дистанцию 1600 метров быстрее всех преодолел Форсмэн в руках Эвальда Зайферта – за 1.58,8, что стало новым рекордом приза! Гнедой американский Форсмэн родился от Энс Кавиар'с Сана и Флавии в 2017 году у В.Я. Панченко, принадлежит Е.Э. Зайферту.

Фото: ИВАНОВА Диана

Серебро досталось Ромео (1.59,8) Петра Рабимова, бронза – Грильяжу Лок (2.02,2) Романа Серкина.

Бега и скачки проводятся каждую субботу с мая по октябрь. Закрытие летнего сезона запланировано на 8 октября. Так что у вас есть еще время заглянуть на ипподром, полюбоваться красотой и статью удивительных животных! Ну а в следующем номере журнала мы готовим большой репортаж о Красноярском ипподроме.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

По материалам vk.com/ippodrom24