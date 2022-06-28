Российская рыбная продукция – вкусная и качественная

Фото: Мария ЛЕНЦ

Целевые ориентиры Доктрины продуктовой безопасности по рыбе и морепродуктам превышены практически вдвое. Как подчеркивает глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, показатели производства в этом сегменте за последние пять лет выросли более чем в два раза. Кроме того, по оценке министра, «российская рыбная продукция превосходит импортную и по вкусу, и по качеству». Минсельхоз РФ продолжит и дальше создавать условия для повышения ее доступности для потребителей.

Обеспечим себя, угостим соседей

В 2022 году экспорт российской рыбной продукции, по предварительным данным Росстата, вырос на 30,8% и достиг $1,9 млрд. Объем поставок рыбы и морепродуктов увеличился на 19,7% — до 739,4 тыс. тонн. Повышение финансовой отдачи от экспорта произошло в том числе из-за роста поставок продукции переработки (с высокой добавленной стоимостью).

Фото: Мария ЛЕНЦ

К началу июня российские рыбаки добыли около 2 млн тонн рыбы, опережая прошлогодние темпы добычи; производство продукции в товарной аквакультуре и в перерабатывающем секторе также демонстрирует положительную динамику.

Корма - тоже местные

В Астраханской области растет производство рыбных кормов – это важнейшее направление для развития отечественной аквакультуры в условиях необходимости импортозамещения. Предприятие открылось весной 2020 года для обеспечения осетровых хозяйств региона. За два года линейка кормов расширилась, как и география поставок. Предприятие выпускает корма для осетровых, лососевых и форели, карповых, сомовых и тиляпии. Большая часть сырья для производства кормов закупается у российских производителей. Завод получил лицензию на производство лечебных и профилактических кормов, и планируется расширение мощностей. Завод поставляет корма хозяйствам Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Дагестан и Красноярского края.

Еще одно новое предприятие планируется построить в особой экономической зоне «Лотос» Астраханской области. Проект реализует акционерное общество «Рыбные корма» (входит в Национальную ассоциацию предприятий индустриальной аквакультуры (НАПА). Завод по производству экструдированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год построят в две очереди, запуск первой очереди на 25 тыс. тонн запланирован в начале 2023 года. Ассортимент представлен кормами для лососевых, осетровых и сомовых рыб.

Фото: Мария ЛЕНЦ

До недавнего времени 60-70% российского рынка кормов занимали импортные поставщики. В условиях санкционных ограничений Росрыболовство проводит работу по формированию перечня отечественных производителей рыбных кормов и внедрению мер поддержки для открытия новых заводов, в том числе по обеспечению необходимыми компонентами.

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства РФ и пресс-служба Росрыболовства