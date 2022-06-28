Все на пикник: кому погорячее, кому похолоднее

Хорошо в жаркий день охладиться мороженым! Фото: Мария ЛЕНЦ

Для любителей вкусного и увлекательного времяпровождения специалисты Красноярского ЦСМ провели независимый мониторинг самых популярных летних продуктов.

Не все полезно, что колбаска-гриль

Красноярский ЦСМ проверил девять образцов колбасок гриль, изготовленных девятью предприятиями, расположенными в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях и в Республике Хакасия. И вот результат исследований аккредитованной лаборатории Испытательного центра: в 8 образцах из 9 установлены нарушения – несоответствие по микробиологическим показателям.

Колбаски для шашлыка нужно выбирать правильно Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех образцах выявлено наличие бактерий сальмонеллы. В остальных – патогенные бактерии листерии моноцитогенес. К покупке может быть рекомендован только один образец колбасок гриль - Колбаски «Чевапчичи» сельскохозяйственного предприятия «Искра». В этой продукции нарушений не установлено.

Более подробно с результатами проведенного мониторинга можно ознакомиться на сайте prodnadzor.info.

Каким должно быть мороженое по ГОСТу?

Мороженое - любимое лакомство всех не только детей, но и взрослых. Однако вкусный освежающий десерт нужно уметь правильно выбирать. ГОСТ 31457–2012 определяет, каким должно быть качественное мороженое: по внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции и структуре, а также определяет требования к сырью, маркировке и упаковке. Консистенция и структура: плотная консистенция, однородная структура без комочков жира, частичек белка, лактозы и кристаллов льда. Цвет должен быть равномерным, если мороженое однослойное. У многослойного же мороженого также равномерный цвет каждого из слоев. Трещины на шоколадной глазури или вафельном стаканчике не длиннее 10 мм. Вкус и запах мороженого должны быть без посторонних привкусов и запахов.

На что нужно обратить внимание:

- состав мороженого. Мороженое относится к подгруппе молочных составных продуктов, в составе классического мороженого запрещено использование растительных жиров. В мороженом с заменителем молочного жира разрешено использовать такую замену в ограниченном количестве: не более 50% от всей массы жира мороженого. Если в составе мороженого 100% растительных жиров, то такой продукт называется «десерт замороженный»;

- дату производства;

- форму мороженого. Если мороженое деформировано, то есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе;

- цену мороженого. Мороженое с растительными жирами в составе стоит намного дешевле, чем мороженое с молочными жирами, т.к. вместо натуральных сливок в состав добавлены растительные жиры, в том числе пальмовое масло.

Выбирайте качественную продукцию, иначе это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Берегите себя!