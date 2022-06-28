Участники соревнований Фото: ИВАНОВА Диана

Профессионализм и мастерство

В начале июня в Уярском сельскохозяйственном техникуме состоялся юбилейный, 20-й, краевой конкурс операторов по улучшению породных качеств крупного рогатого скота. Соревнования проходят один раз в два года для повышения престижа профессии, мастерства специалистов и материального стимулирования их труда.

В состязаниях приняли участие 18 специалистов из 12 районов края: 15 операторов из 13 сельскохозяйственных организаций и 3 ветеринарных врача от 3 отделов ветеринарии.

Наши коровушки – девочки-красавицы Фото: ИВАНОВА Диана

На торжественном открытии конкурса заместитель министра сельского хозяйства и торговли региона Илья Васильев отметил профессионализм и высокое мастерство красноярских специалистов:

– Если говорить об уровне наших операторов по улучшению породных качеств крупного рогатого скота, то надо отметить, что они 11 раз занимали призовые места в конкурсе на федеральном уровне, и была одна победа, когда представитель края стал лучшим по всей России. На начало этого года у нас в крае действует 431 пункт по искусственному осеменению, в прошлом году дополнительно открыто шесть пунктов. Поголовье, охваченное искусственным осеменением в 2021 году, составило больше 130 тысяч. В сельхозпредприятиях охват коров практически 97%, а телок – 89%. Это очень хороший показатель даже на уровне России.

Нужно найти подход

Перед началом состязаний участники заметно волнуются, хотя многие из них в профессии не первый год. Судья соревнований Галина Кобцева сейчас на заслуженном отдыхе, но раньше была специалистом минсельхоза по Канскому району.

– Главные качества для операторов – ответственность и добросовестность, тогда и работу свою они выполнят качественно, – считает Галина Николаевна. – Еще нужно постоянно совершенствоваться. Будешь топтаться на месте, не усвоишь новые технологии – не получишь результата. И, конечно, нужно быть внимательным человеком, понимать животных, уметь найти к ним подход. По моему опыту скажу: осеменаторов животные даже узнают, реагируют на голос.

Конкурс проходил в три этапа: проверка теоретических знаний, работа с семенем в лаборатории, ректальное обследование коровы и непосредственно осеменение животного. Также судейская коллегия оценила показатели по отчетности оператора за предыдущий год и правильность ведения журналов по искусственному осеменению.

Проверка теоретических знаний Фото: ИВАНОВА Диана

Работа в лаборатории Фото: ИВАНОВА Диана

Дарья Лапшина, оператор АО «Березовское» из Курагинского района, в профессии с 2009 года:

– Пошла по стопам свекрови! Боюсь ли коров? Нет, нисколько – они к нам привыкли, мы к ним. Они чувствуют, что я их не обижу.

– А что говорите коровам перед ответственной процедурой, как успокаиваете?

– Все мои коровушки – девочки-красавицы! Обязательно называю по кличке, чтобы корова доверилась. У них тоже у каждой свой характер. Есть коровы ласковые, если она вошла в охоту, то уже наблюдает за тобой, будто говорит – «где ты, иди ко мне». Если она в поле, то и подойдет сама, приластится, оближет.

Работа с семенем в лаборатории Фото: ИВАНОВА Диана

Себя показать и других посмотреть

– Это не просто мероприятие, это праздник для людей. Мы собираем со всего края лучших мастеров, они общаются с коллегами, делятся опытом, своими знаниями. Наша задача – совершенствовать технику искусственного осеменения, она используется не только у крупного рогатого скота, но и у других видов животных, – говорит начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов минсельхоза Леонид Богданов. – Это исключает перенос инфекций, которые могут передаваться при естественном осеменении. Кроме того, улучшается генетический потенциал разводимых животных как молочного, так и мясного направления. При использовании сексированного семени можно получить до 90% телочек.

Этап осеменения животного Фото: ИВАНОВА Диана

У победителей краевых состязаний Ирины Павловой из ЗАО «Назаровское» и Олеси Кулымовой из ЗАО «Светлолобовское» будет возможность пообщаться с коллегами уже на федеральном конкурсе. В августе этого года они представят край на 16-м Всероссийском конкурсе операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота, который пройдет в Удмуртии.

Пьедестал абсолютных чемпионов Фото: ИВАНОВА Диана

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Номинация «Абсолютный чемпион»

I призовое место – Ирина Павлова (оператор ЗАО «Назаровское», Назаровский район)

II призовое место – Олеся Кулымова (оператор ЗАО «Светлолобовское», Новоселовский район)

III призовое место – Лариса Башкырова (оператор ОАО «Племзавод Красный Маяк», Канский район)

Номинация «Оператор с лучшими производственными показателями по воспроизводству»

I место – Юлия Смашная (оператор ЗАО «Большеуринское», Канский район)

II место – Зинаида Похабова (оператор ЗАО «Назаровское», Назаровский район)

III место – Дарья Лапшина (оператор АО «Березовское», Курагинский район)

Номинация «Ветеран в области воспроизводства»

I место – Николай Журавлев (оператор ЗАО «Авдинское», Уярский район)

II место – Инна Каретникова (оператор ЗАО «Искра Ленина», Минусинский район)

III место – Марина Клочкова (оператор ЗАО «Сибирь-1», Шушенский район)

Номинация «Самый молодой оператор»

I место – Млада Шкулова (оператор ЗАО «Имисское», Курагинский район)

II место – Наталья Бойко (оператор ООО ОПХ «Солянское», Рыбинский район)

III место – Любовь Николаенко (оператор АО племзавод «Краснотуранский», Краснотуранский район)

Номинация «Лучший оператор, работающий на личном подворье граждан»

I место – Людмила Чудакова (КГКУ «Уярский отдел ветеринарии»)

II место – Ольга Долгих (КГКУ «Рыбинский отдел ветеринарии»)

Победителей и призеров наградили дипломами и денежными премиями. Призовой фонд конкурса из бюджета края составил 479 тыс. рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Васильев, заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

– Благодаря стараниям специалистов по воспроизводству стада Красноярский край входит в число лидеров среди регионов Сибири по выходу телят, их жизнеспособности, росту молочной продуктивности коров. Среднесуточный удой в крае сегодня составляет 19,4 килограмма молока на одну корову – на один килограмм больше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. В сельхозпредприятиях региона в среднем от коровы получают 6 191 килограмм молока в год.