Посевная-2022: в сроки уложились

В крае закончилась посевная Фото: Мария ЛЕНЦ

Площади растут

В минсельхозе Красноярского края подвели предварительные итоги посевной. В этом году весенние полевые работы стартовали в 20-х числах апреля. В первой декаде мая земледельцы набрали высокий темп. Этому способствовали установившиеся погожие дни и высокая готовность сельчан к полевым работам. И вот к 17 июня посевная кампания завершилась на всей территории края. Кстати, прошла она на уровне 2020 года, который запомнился аномально ранней весной.

Аграрии засеяли яровыми 1 млн 359 тыс. га, что составляет 101% от плана. Зерновые и зернобобовые заняли около 924 тыс. га, масличные – почти 259 тыс. га, в частности рапс – 229 тыс. га (112%). План по севу зерновых и зернобобовых в крае перевыполнили сельхозпроизводители западных и северных территорий: 102,5% и 106% соответственно. Больше, чем планировали, посеяли рапса во всех группах районов края. Посевные площади под рапс растут в крае ежегодно: за последние семь лет они увеличились в 6,5 раза.

Посевная завершена Фото: Светлана ЮДИНА

– Три года подряд Красноярский край лидирует в России по валовому сбору маслосемян. Высокая экспортная цена на культуру позволила аграриям добиться финансовой стабильности. Однако увлечение рапсом – рискованное занятие. Главное – продовольственная безопасность, а значит, упор нужно делать на зерновые, картофель и овощи. Это одна из приоритетных задач, - подчеркнул заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Картофель аграрии посадили на 6,4 тыс. га, что составляет 110,5% от плана, овощи на 1,1 тыс. га (95,5%). В этом году сельчане завезли рекордный объем минеральных удобрений – 83 тыс. тонн действующего вещества.

Под лен-кудряш земледельцы отвели 15 тыс. га – в два раза больше, чем годом ранее. Сою посеяли на 13,8 тыс. га, немного перевыполнив план. Гречиха в этом году заняла около 14 тыс. га (117% от плана). Эту культуру посеяли в 15 территориях края, больше всего в Минусинском районе – на 7,5 тыс. га.

Для создания эффективной кормовой базы аграрии традиционно сеют кукурузу, в том числе на зерно. Под эту культуру отвели 26 тыс. га (102%), из них более 5 тыс. га, или 121,5% от плана, – под кукурузу на зерно.

И в суп, и на чипсы

Три последних года крупнейшим производителем картофеля в Красноярском крае является агрохолдинг «Дары Малиновки». Предприятие использует лучшие агротехнологии с упором на экологическую чистоту и натуральность продуктов. Отдельное направление – селекция, производство и реализация картофеля элитных сортов. Это 39 сортов, в том числе «чипсовые».

Чтобы выполнять все работы вовремя, в агрохолдинге внедряют технологии бережливого производства, оптимизируют производственные процессы.

Так, например, семенной картофель из овощехранилища отгружается по специальной технологической линии, которая за день пропускает около 250 тонн. Корнеплоды идут по конвейеру, работники их сортируют и перебирают. Дальше картофель отправляется в кузов грузовика, а затем – в поле для посадки.

– Стараемся уходить от ручного труда, чтобы ускорить производственный процесс, чтобы сотрудникам было приятно работать, – комментирует директор Сухобузимского филиала агрохолдинга «Дары Малиновки» Николай Лебедев.

Василий Герман. Фото: Зоя Царева

На вопрос, сколько картофеля высаживают на полях «Даров Малиновки», председатель совета директоров агрохолдинга Василий Герман образно отвечает:

– Представьте себе рядок картофеля от Красноярска до Москвы. Представили? Так вот мы садим четыре таких рядка. В этом году посадили 750 гектаров картофеля. Посевная прошла хорошо, ранняя весна, погода была неплохая. Если говорить именно о посадке картофеля, то в крае идеальные условия для посадки обычно с 5 по 25 мая, и мы практически уложились в эти сроки. Поля были подготовлены идеально, закуплены удобрения, хорошие семена посажены в оптимальные сроки – остается только надеяться на погоду и ждать урожая. Если в этом сезоне будет достаточно дождей, влаги, то можем ждать большой урожай вкусной картошки!

Обстоятельства повышают ответственность

В этом году посевная кампания стартовала на фоне вводимых против России санкций и ограничений. Конечно, складывающаяся ситуация вызывала опасения. Но аграрии с посевной справились.

– Как и в пандемию, обстоятельства только повышают нашу ответственность. Люди работают с хорошим настроем, большей самоотдачей, чтобы заложить урожай текущего года. К началу посевной мы были максимально готовы – по удобрениям, семенам, запчастям, средствам защиты растений. Горюче-смазочные материалы поступают бесперебойно… Кто правильно ведет сельское хозяйство, руководствуется принципом «готовь телегу зимой, а сани летом», у того все складывается. Ресурсов, в том числе людских, у нас достаточно на проведение всех сезонных работ, – говорит директор ООО «Емельяновское» Алексей Шпагин.

По намеченному плану посевная прошла и в АО «Канская сортоиспытательная станция».

– Гороха посеяли 2 тысячи гектаров. Пшеницы около 400 гектаров, не так много, в основном на семенные цели, для продажи элитных семян. Уже лет 14 размножаем один сорт пшеницы – Алтайскую 70. Посеяли семенной овес, ячмень. Однолетние травы на сенаж, силос. У нас большая потребность в сочных кормах. Не хватает многолетних трав, работаем над этим и обновляем посевные площади. Импортные семена не приспособлены для наших условий. Пробовали в позапрошлом году посеять – не перезимовали. Поэтому закупаем отечественной селекции, привозили из Нижнего Новгорода, – рассказывает главный агроном АО «КСС» Сергей Юферов.

Летучка прямо в поле (АО «Канская сортоиспытательная станция») Фото: Светлана ЮДИНА

– Посевную закончили. Не сомневаюсь, что и уборочную проведем хорошо – запаса прочности хватит, – считает директор АО «КСС» Евгений Левковский. – Поживем - увидим. У меня нет шапкозакидательского настроения, но нет и паники, что все плохо, все пропало - нормальное рабочее настроение. Да, собственно, у нас, у аграриев, никогда и не было расслабленности, всегда приходилось тяжело и напряженно работать.

Посевная успешно финишировала. Но полевые работы продолжаются. Сейчас сельчане подготавливают пары, обрабатывают поля от сорняков и вредителей, включаются в заготовку кормов. В частности, начали скашивать травы и заготавливать сенаж.

На полях АО «Канская сортоиспытательная станция» Фото: Светлана ЮДИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли:

– Посевная завершилась в оптимальные агротехнические сроки. Наши земледельцы в очередной раз подтвердили высокий уровень профессионализма. В крае сделано многое для качественного технологичного ведения полевых работ: подготовка семенного фонда, использование цифровых технологий, грамотное внесение средств химической защиты растений. Сохраняется позитивная динамика по приобретению минеральных удобрений. Это залог стабильно высоких урожаев, сохранения почвенного плодородия и, как следствие, финансовой устойчивости хозяйств.

ЦИФРА

1 млн 515 тыс. га – общая (планируемая) посевная площадь в крае