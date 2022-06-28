Молодость – время действовать: сотни красноярцев узнали о возможностях трудоустройства в крупнейшие компании на фестивале ко Дню молодежи

Сотни красноярцев узнали о возможностях трудоустройства в крупнейшие компании на фестивале ко Дню молодежи. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

26 июня Красноярск с размахом отметил День молодежи. Пешеходный проспект Мира и Театральная площадь стали главными площадками праздника. Здесь прошел концерт рэпера L'One, о котором мы уже писали, работали сразу несколько сцен и всевозможные локации – от настольных игр и конкурсов по прыжкам на одной ноге до «Пространства карьеры». О последнем поговорим подробнее, ведь, наверное, это был первый День молодежи, где бы так много и подробно обсуждали возможности трудоустройства подростков, студентов и выпускников.

Шанс есть у каждого

Одной из компаний, представивших свои карьерные программы, стал «Норникель». Компания разместила локацию на площади у Театра оперы и балета, и туда практически каждую секунду кто-нибудь да заглядывал. Всем, кто оказывался внутри, тут же выдавали полезную информацию. Например, только в этом году «Норникель» готов набрать в свои ряды 11 тысяч новых сотрудников. Это уникальная возможность для начинающих специалистов самого разного профиля, поскольку компании нужны и рабочие, и менеджеры, и просто амбициозные молодые люди, которых обучат профессии буквально с нуля.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

О том, что такое работа в «Норникеле», на своем личном примере рассказывали молодые ребята, которые сами устроились в компанию относительно недавно, но уже многого добились. На День молодежи в Красноярск они приехали из разных городов деятельности ГМК. Ведущий специалист отдела по работе с персоналом одного из предприятий Заполярного филиала компании Никита Жуйков прилетел из Норильска. Попасть в компанию ему удалось благодаря программе «Первая Арктическая», предназначенной для привлечения молодых людей с лидерскими качествами на руководящие позиции.

- В прошлом году кандидатов в программу набралось около 3,5 тысяч, из них попали в Норильск вместе со мной 25 человек. Все мы специалисты из разных областей, из разных городов и даже стран, но нас объединило желание обучаться и получать новый опыт. И «Норникель» нам такую возможность предоставил. В компании очень хорошо развита система обучения, наряду с «Первой Арктической» реализуется ещё много программ, и каждая имеет свои льготы. В компании не только помогут без труда устроиться, но и окажут поддержку в виде наставничества или даже предоставят материальную помощь, например, при переезде. Хотелось бы пожелать молодежи не бояться перемен, не бояться рисковать. Начинается всё с малого – заполните анкету, пройдите тестирование, и, если вы горите желанием, у вас обязательно всё получится, место для вас найдется! – поделился Никита.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Продвинуты навыки

Главный павильон фестиваля ко Дню молодежи в Красноярске так и назывался – «Пространство карьеры». Программа, опять же, самая разнообразная. О своем профессиональном пути на площадке рассказала даже популярная актриса Зоя Бербер. Она ответила на вопросы о том, кто из коллег её особенно вдохновляет и что, по её мнению, значит само понятие молодости. Ответ был простой: молодость – это время, когда надо действовать и использовать свою энергию на максимум!

Сразу за звездой сериала «Реальные пацаны» на сцене павильона свою презентацию продолжили сотрудники «Норникеля». На этот раз говорили об инновациях и цифровизации. Это те направления, по которым компания активнее всего набирает молодых специалистов, ведь молодежь гораздо больше вовлечена в современные технологии, и за ней будущее передовых компаний.

- Цифровизация является неотъемлемой частью всей нашей жизни и рабочего процесса любой крупной компании. Именно поэтому молодые специалисты, как более подкованные в области цифровых решений, сейчас особенно востребованы. Сам я работаю в компании два года. В «Норникеле» есть программа по цифровой грамотности, и меня пригласили в неё как эксперта. Я посмотрел условия, изучил, что за работодатель, и мне всё понравилось. Понял, что «Норникель» является технологическим лидером и решает очень много разных интересных задач, - рассказал сотрудник компании Илья Галкин.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Интеллектуальный бой

Еще одной активностью от «Норникеля» на Дне молодежи стал интеллектуальный квиз с вопросами всё о тех же цифровых технологиях, о Норильске и самой компании. Что такое VR? Правда ли что на Севере олени ходят прямо по жилым улицам? И в честь какого мифического персонажа назван никель? За правильные ответы на эти и другие вопросы раздавали ценные подарки, и бой, надо сказать, выдался нешуточным. Десятки ребят пробовали свои силы, параллельно узнавая много нового о компании и о том, как построить в ней успешную карьеру.

- Меня особенно заинтересовала программа «Норникеля» для инженеров «Покорители Севера». Сам Норильск тоже интересен. Там можно увидеть северное сияние! Еще я узнала, что сейчас проходит реновация, город обновляется. А самое главное, что в компанию набирают персонал, и моя специальность востребована. Я могу пройти практику в «Норникеле» или даже поехать на работу в будущем – это было бы очень интересно. Буду обязательно рассматривать в перспективе такую возможность, - поделилась впечатлениями студентка Аграрного университета, будущий кадастровый инженер Есения Окишева.

И, казалось бы, просто праздник, просто короткая презентация и яркая листовка, но в сегодняшних условиях, когда стабильная работа на вес золота, каждая такая возможность важна и может стать судьбоносной. Особенно для молодого поколения, которому предстоит строить карьеру в новой непростой реальности.