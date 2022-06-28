В самый молодой город Приангарья привезли боевой Т-34

Фото: Дина Никитенко.

У танка Т-34, который теперь стоит в Саянске, уникальная судьба. Над его обликом трудились Кулибины - энтузиасты, настоящие хранители истории Великой Отечественной войны. Боевая машина собрана только из оригинальных частей, найденных поисковиками на полях сражений на Курской дуге. В июне ее привезли в Саянск, да не просто привезли, а торжественно! Сибиряки встречали танк с почестями. Расскажем, почему в Саянске так трепетно относятся к памяти воинов, сложивших голову на фронте, и правда ли, что здесь находится единственный в Иркутской области Музей Победы.

Патриотизм не на словах, а в деле

Мы позвонили мэру Саянска Олегу Боровскому сразу после торжественной церемонии открытия боевой машины «Танк Т-34» в сквере имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно состоялось 20 июня.

- Что испытываю? Конечно, гордость! Гордость за то, что мы с жителями смогли это сделать, - говорит мэр. Он стоит у руля на удивление чистого, ухоженного и современного таежного города с 2014 года.

- Отрадно, что машина не является макетом, она настоящая. Приезжайте, увидите, что хорошо видны даже отметины от разорвавшихся более 70 лет назад снарядов, - продолжает Олег Боровский.

Фото: Дина Никитенко.

Танк 34-76 собирался под Тулой. На таких наши деды и прадеды рвались в бой в начале войны. И теперь это старейший образец в Приангарье.

Доставили орудие Победы, кстати, вместе с… экипажем. Поисковики отправили дальним рейсом останки солдата, найденного при раскопках. Восстановить его личность помог медальон. Затем была проведена кропотливая работа по поиску родных погибшего. Чудо, что их нашли в Омске. Там с почестями и захоронили бойца.

А 17 июня танк на трале доставили в Саянск. Встречать вышел весь город. Ехал под звуки военных песен в сопровождении автоколонны, а приветствовали боевую машину горожане с российскими флагами, овации доносились отовсюду! Вдвойне гордо, что средства на покупку легендарной машины собирали всем миром: трудовые коллективы и простые горожане. Саянские предприятия бескорыстно установили постамент, предоставили технику. Поистине народный проект!

Фото: Дина Никитенко.

- Обратился к жителям, готовы ли они поддержать такую идею, и в ответ получил колоссальную поддержку, - добавляет глава города. - Да, это память о подвиге, которые совершили предки ради счастья и мира на земле. Это были страшные времена и коснулись каждой семьи. Мы не должны этого забывать!

Фронтовая сокровищница

Танк вошел в коллекцию Центра военно-патриотического воспитания, в рамках которого открыт также 20 июня Музей Победы. Это проект Саянского благотворительного фонда «Победа в сердцах поколений». В этом году он получил президентский грант на сумму четыре миллиона рублей.

В экспозиции представлены копии стрелкового оружия военного времени, приказы о награждении, ордена, медали и удостоверения к ним, фотографии, красноармейские книжки, похоронки, письма с фронта, карточки военнопленных, листовки, карты и фрагменты боевых действий.

Фото: Дина Никитенко.

- Жители объединились, приносили личные вещи родных, на грантовые средства закупали оружие, например пулемет Дегтярева - один из первых образцов стрелкового оружия в Советском Союзе, - говорит Олег Боровский. - А наши предприниматели безвозмездно отремонтировали помещение, проводили работы методом народной стройки.

Передал в дар музею свою огромную и очень редкую коллекцию вещей и предметов времен Великой Отечественной войны и мэр. Она насчитывает более 700 экземпляров.

- Начал собирать ее много лет назад, - поделился градоначальник . - Помогали тоже друзья. В коллекцию входят газеты, журналы, посуда, портсигары, фронтовая гармонь и другие вещи. Кстати, за некоторые экземпляры предлагали хорошие деньги, но я решил, что все это должно остаться здесь, на Саянской земле. Что для меня самое дорогое? Наверное, это варежки, связанные с любовью для солдата и привезенные с фронта. Они согревали его в окопах.

Экспозиция в целом уникальная для Иркутской области, по крупицам воссоздает все этапы войны. В помощь - манекены и мастерство художников. Все это - чтобы доподлинно передать события 1940-х и не оставить равнодушными ни одного посетителя. Сотрудники Музея истории Саянска уже разработали и экскурсионный маршрут и готовы принимать гостей. В первую очередь школьников и студентов.

Фото: Дина Никитенко.

- Теперь мечтаю, чтобы рядом с музеем появился Парк Победы, где юнармейцы принимали бы присягу, а ребятишки всех возрастов знакомились с военной техникой, - делится Олег Боровский. - «Это нужно не мертвым! Это надо живым!» - соглашусь с проникновенными словами Роберта Рождественского.

Город, не похожий на другие

Саянск действительно удивительный. Он самый молодой не только по году рождения (а дата его основания - 1985 год, в 1970-е же сюда, в таежную даль, пришли первостроители). Своим созданием город обязан месторождению каменной соли, благодаря которой выросло градообразующее предприятие. Средний возраст населения - 37 лет. Проживает более 40 тысяч человек.

Но не только этими фактами обескураживает Саянск. Всяк впервые приезжающий сюда отметит высокий уровень благоустройства. И совершенно справедливо, что уезжать из города не спешат, отнюдь.

Дороги ровные, улицы чистые, созданы места для прогулок и отдыха. В прошлом году, например, открыли сквер «Таежные бульвары», позавидовать которому могут жители многих городов. Цветной фонтан, бьющий прямо из земли, спортивная площадка, тропинки среди сосен и лиственниц, скамейки… Между прочим, проект парка победил в федеральной программе «Парки малых городов», на его обустройство выделили 100 миллионов рублей.

Гордятся здесь и социальной обеспеченностью. Два года назад открыли школу искусств, на минуточку, самую большую и современную в регионе! Одних только музыкальных инструментов закуплено на 50 миллионов рублей. Проект настолько успешен, что его теперь применяют и в других городах России.

В 2022-м открыта также новая общеобразовательная школа, а недавно и детский сад. Даже пандемия не помешала реализовывать те планы, которые наметил градоначальник.