«Яшма + Бартек»: в Красноярский зоопарк к амурскому тигру приехала невеста

В Красноярский зоопарк к амурскому тигру приехала невеста. Фото: "Роев ручей"

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» из Ярославского зоопарка прибыл ценный груз. Для любимца публики амурского тигра Бартека привезли невесту – пятилетнюю тигрицу по имени Яшма. В течение мая она была на карантине, так положено. За ней все это время наблюдали специалисты. А в начале июня состоялось знакомство – тигров поселили в соседних вольерах.

Пока что между ними сетка, так нужно: этакий аналог «конфетно-букетного» периода, когда молодые хищники присматриваются друг к другу, привыкают. У животных, между прочим, тоже существуют симпатии и антипатии. И если что-то пойдет не так, лучше не пытаться их сводить. Но, похоже, Бартеку барышня нравится – он заглядывается на нее и оказывает знаки внимания.

Знакомьтесь, меня зовут Яшма. Фото: "Роев ручей"

В пресс-службе «Роева ручья» рассказали, что Яшма – чистокровная природница. Есть такое понятие, когда родители взяты из дикой природы. Такое происходит, если маленькие тигрята остаются одни в тайге, а мать погибает от руки браконьеров. Самостоятельно выжить такие малыши не могут, поэтому их забирают и воспитывают в зоопарках. Так вот, родители Яшмы – Устин и Прима – как раз из таких спасенных малышей, привезенных из Приморского края. Яшма родилась в зоопарке Ростова-на-Дону, а в двухлетнем возрасте переехала в Ярославль.

А это жених Бартек греется на солнышке Фото: Мария ЛЕНЦ

Точно такой же высокий генетический рейтинг по чистоте крови у нашего Бартека, его родители тоже из дикой природы. Исходя из этого Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (сокращенно ЕАРАЗА), рекомендовала эту пару к размножению. «Роев ручей» является членом ассоциации и участвует в международной программе по амурским тиграм и дальневосточным леопардам.

Потомство, которое ждут от этой пары, будет во всех смыслах бесценным.

Для информации: амурский тигр – самый крупный представитель семейства кошачьих. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану и охота на него в Советском Союзе была запрещена. Животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Также включен в I Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В настоящее время 95% всей популяции амурского тигра обитает на Дальнем Востоке России и только 5% – в Китае.