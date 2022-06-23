Устроившую пьяный погром директрису уволят из школы №32 в Красноярске

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Директора школы №32 Красноярска решили уволить после скандала. Ранее один из учителей школы пожаловался журналистам на главу учреждения Татьяну Рудневу: по его словам, она регулярно хамила и материлась, а однажды пьяной разгромила кабинет в школе.

После огласки выяснилось, что история тянется не первый год: на Рудневу жаловались и другие учителя, многие педагоги уволились за последние два года из-за выходок директора. Родители школьников также забили тревогу и решили собрать подписи за отставку Рудневой в Центральном парке.

Судя по всему, петицию не пришлось пускать в ход. Как рассказал депутат Илья Зайцев, еще в мае в школе провели внутреннюю проверку. После этого учредитель, учтя многочисленные жалобы и общественный резонанс, решил уволить Рудневу.

– Принято решение расторгнуть с директором трудовые отношения. Об этом сообщили в министерстве образования края. Мои источники сообщают, что директор подписать уведомление о расторжении договора отказалась, – добавил Зайцев.

Отметим также, что на директора пожаловался как минимум один педагог школы. Его жалобу рассматривают в прокуратуре – учитель рассказал правоохранителям об оскорблениях со стороны Рудневой.

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