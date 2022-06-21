Директора школы в Красноярске обвинили в пьяном дебоше и хамстве

Фото: Проспект Мира

Директора школы №32 в Красноярске обвинили в пьянстве и дебоше, пишет «Проспект Мира». Один из преподавателей анонимно пожаловался журналистам на главу учреждения Татьяну Рудневу: по его словам, женщина хамит, кричит, ругается матом, а однажды в пьяном виде устроила погром на первом этаже.

По словам педагога, Руднева также присваивала себе стимулирующие выплаты для учителей, а жалобы в органы никакого результата не принесли. Свои слова учитель подтвердил фотографией якобы с места погрома, а также перепиской с Рудневой, где та говорит, что «Все сволочи, ненавижу людей, вы ненавидите детей. Школа — утопия, я идиотка, дура».

– Постоянные бредовые сообщения в рабочую группу во втором часу ночи. Учителя массово увольняются из школы — терпеть самодурство директора больше нет сил. Дошло до того, что под давлением увольнения заставила учителей писать пробный ЕГЭ по предметам! Когда закончится это самодурство?, – добавил учитель.

В управлении образования города не смогли прокомментировать эту историю. Однако в прокуратуре рассказали, что рассматривают жалобу одного из педагогов школы – он сообщил об оскорблении со стороны Рудневой.