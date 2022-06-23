В Красноярске молодые нефтяники со всей России представили свои проекты. Фото предоставлено пресс-службой ВСНК

ПАО «НК «Роснефть» проводит научно-технические конференции молодых специалистов ежегодно. В этом году она прошла в 15-ый раз, но впервые ее принимала «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания».

Сначала о цифрах. В конференции участвовали 158 молодых специалистов из 18 дочерних предприятий «Роснефти», в их числе и 22 участника из ВСНК.

Почти две недели 57 членов жюри из разных регионов, где работает «Роснефть», оценивали 144 проекта в одиннадцати номинациях.

Зачем такие интеллектуальные соревнования нужны компании и самими сотрудникам, рассказала участница и победительница Алена Корнилаева:

- Ты приносишь пользу не только там, где твои мысли превратятся в реальность, в первую очередь, ты помогаешь себе, получая новый опыт и развивая уже имеющиеся навыки. В свою очередь, сотрудник с развитыми компетенциями более ценен для компании, вот такой вот замкнутый круг. И все в плюсе!

В процессе, в котором все в плюсе, сложно выбрать лучших. И все же победители названы и сегодня мы расскажем о трех проектах, получивших высшую оценку жюри.

Скорость и качество выше, стоимость – ниже

В номинации «Инновационный подход» в секции «Экономика, финансы» выиграла разработка специалиста по контролю начальной максимальной цены и договоров Евгения Давыденко. Он предложил внедрить новые ИТ-технологии при строительно-монтажных работах, строительном контроле и эксплуатации объектов на месторождении, позволяющие более точно и быстро принимать управленческие решения, сокращать трудозатраты, сроки строительства и проведения строительного контроля (примерно от 10 до 20%) и тем самым улучшить качество строительства объектов, снизить стоимость строительства (до 10%).

- Процесс подготовки к конференции проходил спокойно, без спешки и нервов, так как основная часть проекта была готова заранее, - рассказывает Евгений Давыденко. - Всем участникам этого интеллектуального соревнования желаю не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Мы – будущее «Роснефти»!

Фото предоставлено пресс-службой ВСНК

Экономика плюс экология

Работа электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по эксплуатации электрооборудования Вячеслава Чернова в секции «Промышленная энергетика, энергоэффективность» стала лучшей в номинации «Углеродный менеджмент». В ней продумано строительство гибридной автономной электростанции, некий симбиоз дизеля и ветрогенератора. Благодаря такой инновации могут значительно сократиться выбросы СО2 в атмосферу, что соответствует ESG-политике «Роснефти» и мировому запросу на низкоуглеродную энергетику.

- В этом проекте я рассмотрел децентрализованное энергообеспечение на примере РН-склада «карьер» на Юрубчено-Тохомском месторождении, - рассказывает Вячеслав Чернов. – Сейчас объекты месторождения обеспечиваются электроэнергией от дизельной электростанции. Я предложил добавить ветрогенератор. Проект получился эффективным как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики. Я считаю, что зелёная энергетика - это будущее энергетики.

Рутинную работу лучше передать цифровому помощнику

Работа специалиста отдела информатизации и развития бизнес-процессов Алёны Корнилаевой заняла 1 место в секции «Информационные технологии и информационная безопасность». Это разработка цифрового помощника, который способен консультировать сотрудников в сложных производственных процессах.

- Такая разработка сокращает цепочки взаимодействия до одной: сотрудник по всем вопросам «общается» только с цифровым помощником, – говорит Алёна Корнилаева. - В базе знаний цифрового помощника (ЦП) есть правила и ключевые слова, поэтому он понимает человека и способен обрабатывать запросы. Предполагается интеграция ЦП с информационными системами – это как раз его преимущество – способность получать и предоставлять информацию из различных источников. В масштабах предприятия помощник позволит значительно сократить время сотрудников на поиск информации. А еще всем, кто работает в компании, важны комфортные условия – зачем выполнять рутинную монотонную работу, если это может делать машина.

Фото предоставлено пресс-службой ВСНК

Наша справка

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края.