Как изменятся тарифы ЖКХ в Красноярском крае с 1 июля 2022 года: цены на коммунальные услуги, электричество Фото: Мария ЛЕНЦ

Как изменятся тарифы ЖКХ в Красноярском крае с 1 июля 2022 года интересует многих. В целом за коммунальные услуги придется заплатить больше на 6,7% (в Красноярске и Канске) и 4% - в других районах и городах. Но как сообщает «Красноярскэнергосбыт», конкретно электроэнергия подорожает на 5%. Рассказываем, о ценах на коммуналку в целом и электроэнергию в частности.

В Красноярском крае с 1 июля 2022 года цены вырастут на следующие категории ЖКХ:

- отопление;

- горячую и холодную воду;

- водоотведение;

- электрическую энергию;

- газ.

При этом все меры социальной поддержки для льготных групп населения в Красноярском крае сохранятся. При повышении тарифов на коммунальные услуги увеличится и размер социальных гарантий.

Почему растут тарифы на ЖКХ в Красноярском крае в 2022 году

Энергетики сообщают, что повысить цены на коммунальные услуги пришлось из-за инфляции. Что касается электроэнергии, то в Красноярском крае она подорожает на 5-5,5%. Квитанции с новыми цифрами красноярцы начнут получать в августе 2022 года.

Чтобы в июне оплатить электричество по действующему тарифу «Красноярскэнергосбыт» советует красноярцам передать показания и оплатить коммуналку до 25 июня 2022 года.

Сколько платить за электричество в Красноярском крае с 1 июля 2022 года

В домах без газа и в сельской местности:

- электричество будет стоить 2,09 рубля за кВт·ч в пределах нормы и 3,36 рублей за за кВт·ч при потреблении сверх нормы.

В домах с газом:

- в пределах нормы 2,98 рублей за кВт·ч и выше нормы 4,80 рублей за кВт·ч.

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С 1 июля в Красноярске на 6,7% вырастут тарифы на коммунальные услуги

В Красноярске и Канске с 1 июля 2022 года тарифы на коммунальные услуги вырастут на 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба министерства тарифной политики. (подробнее)