В Красноярске открыли второй мурал в честь погибшего на Украине военного

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске открыли уже второй мурал, посвященный военнослужащему, погибшему на Украине. На нем изображен гвардии капитан Александр Вохмянин – он погиб 10 марта в Черниговской области. Изображение с военным появилось на здании Военно-учебного центра при СФУ.

Александр родился в селе Тумаково в Ирбейском районе, а в 2013 году окончил учебный центр при СФУ. Вохмянин воевал в Сирии, где получил несколько наград, а на Украину отправился в должности замкомандира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Фото: правительство Красноярского края

В марте дивизион Вохмянина вступил в перестрелку с вражеской артиллерией. Под руководством капитана его подразделение уничтожило две батареи противника, но сам Александр погиб в бою. Дома у него остались супруга и двое сыновей.

– Я не родила героя, я родила обыкновенного мальчишку, который любил жизнь, своих родных, любил футбол и рыбалку. И он также любил свою профессию. Приезжая домой, он всегда рассказывал мне о своей работе, о сослуживцах. Я во всем его поддерживала, в том числе и в его решимости защищать нашу Родину, – рассказала мать военного Елена Вохмянина.

Фото: правительство Красноярского края

Отметим, что это уже второй по счету мурал, открытый в Красноярске в честь погибшего на Украине военного. В конце мая на стене краевого военкомата на Ленина появилось изображение гвардии рядового Владислава Разумова. Он воевал в составе 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

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