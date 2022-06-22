Крестный ход в Красноярске 26 июня 2022 года: маршрут, во сколько начнется, остановки

Рассказываем, что известно о крестном ходе в Красноярске 26 июня 2022 года. Фото: Сергиев.ru/ Красноярская епархия

Крестный ход в Красноярске пройдет 26 июня 2022 года. В Красноярской епархии опубликовали маршрут, время и остановки. Мероприятие пройдет в честь пребывания мощей преподобного Сергия Радонежского. График пребывания святыни можно посмотреть здесь.

Когда пройдет Крестный ход в Красноярске в честь пребывания мощей Сергия Радонежского 2022

Крестный ход со святыми мощами Сергия Радонежского пройдет 26 июня в 12:00 часов. Возглавит ход митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Маршрут Крестного хода в Красноярске 26 июня 2022 года: остановки

- часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе;

- поклонный крест на Стрелке;

- по улицам Степана Разина, Шахтёров, Андрея Дубенского и Соревнования, между Красноярским краевым Дворцом пионеров и Сквером Победителей;

- у БКЗ выйдет на улицу Конституции СССР;

- поклонный крест вдоль набережных Качи и Енисея.

Общая длина маршрута около 4 километров. 400 из них пройдет по Шахетров – от площади Победы до Свято-Троицкого собора.

В Красноярской епархии добавляют, что краевой центр является остановкой в программе принесения святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Общая протяжённость маршрутов — около 30 000 км. Мероприятие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного.

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