В Дивногорске чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Фото предоставлено группой волонтеров "Единство

В Дивногорске состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие было организовано палатой ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края и инициативной группой волонтеров «Единство» Красноярска. На встречу пришел почетный житель Дивногорска Алексей Дмитриевич Самохин, участник сражений под Смоленском, в Белоруссии, в Польше, а также участник штурма Берлина. За что был награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной Войны 1 степени и другими наградами.

Ветеран поделился воспоминаниями, какой для него была война. Сначала работал на лесозаготовках вместе с ровесниками, а затем, когда исполнилось 18 лет, ушел добровольцем на фронт. Нынешняя молодежь поблагодарила ветеранов за их подвиг. Среди тех, кто пришел чествовать ветерана Великой Отечественной, были и ветераны, прошедшие горячие точки – Афганистан и Чечню.

Фото предоставлено группой волонтеров "Единство

- Сегодня мы живы благодаря ветеранам. Тем, кто на фронтах и в тылу отстоял независимость нашей страны, сохранил целостность государства. На примере ветеранов Великой Отечественной войны выросло ни одно поколение достойных патриотов. У нас в регионе создано много ветеранских организаций. Все они берут пример со своих старших товарищей, участвовавших в боях в 1941-1945 годах. Участвуют в патриотическом воспитании молодежи. На примере бойцов, прошедших ту далекую войну, воспитывались и воины, которые сегодня бьются с неофашистами на Украине, защищают Донбасс, - поделилась председатель палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Ирина Гриболева.