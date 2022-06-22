«Смели все подчистую»: красноярец накормил кастрюлей борща целую деревню в Южной Америке

Павел Стабров сварил 60 литров борща в Венесуэле для местных жителей фото: t.me/tres_cafeteros

Чтобы стать бизнесменом в Южной Америке, а точнее в Венесуэле на острове Маргарита, необходимо не только оформить все документы, но и… дать «званый ужин» для местных. Ведь без их разрешения все планы могут пойти крахом. С такой необычной традицией столкнулся красноярский предприниматель и общественник Павел Стабров, купивший там кофейную плантацию. Сибиряк уже много лет занимается импортом кофе из Колумбии и решил расширять свой ассортимент.

По словам Павла Стаброва, чтобы начать пользоваться финкой (плантация – прим.ред.) ему было нужно получить разрешение сельсовета с подписью четырёх граничащих с землей соседей. Ну а на голодный желудок такие решения не принимаются. Поэтому пришлось потчевать местных жителей (а это больше 100 человек) из ближайшей к плантации деревни Ла Тринидад.

Выбор пал на довольно универсальное блюдо – борщ. Ну а что, продукты найти на него легко, свекла в Венесуэле имеется, правда местные её особо не едят, но кого это когда волновало – можно же не раскрывать всех секретов. Да и в целом блюдо сытное, вкусное и готовится довольно быстро. А для венесуэльцев это будет настоящей экзотикой.

В итоге на небольшую деревню было сварено 60 литров борща. Как рассказал Павел, смели его подчистую, многим очень понравилось, и местные даже нахваливали новое для них блюдо.