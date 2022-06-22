Как я поел в первый день работы во «Вкусно и точка» в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

21 июня в Красноярске произошло долгожданное событие! Король умер! Да здравствует Король! Прочно укоренившийся в головах и желудках красноярцев «Макдональдс» канул в лету и был сменен российским аналогом под нетривиальным названием «Вкусно и точка». Правда, двери для посетителей открыл лишь один филиал нового ресторана – на Авиаторов, 60. Мы пошли туда, чтобы просто поесть. Рассказываем, как обстановочка.

Внешний вид

С улицы типовой павильон ничем не отличается от свои собратьев. Единственное, что привлекает внимание – отсутствие какой-либо вывески и других опознавательных знаков. Человек неискушенный фастфудом может просто не понять, что за заведение перед ним. Но без атрибутов праздника не обошлось – вход заботливо украшен воздушными шариками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Внутри почти ничто не напоминает о смене власти. Разве что близких взгляду буковок «М» будто не бывало.

Обслуживание

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис не изменился: все те же крики «свободная касса», меню, если не всматриваться, не отличается от привычного. Удивительно другое – никакого ажиотажа, никаких толп народа. Все как-то буднично, как говорится, в штатном режиме.

В очереди долго стоять не пришлось. Буквально минут пять. Всмотревшись в меню, взял джентльменский набор: двойной чизбургер, пять стрипсов, сырный соус и картошку фри.

Стоимость

Цены не то, что не увеличились, чисто визуально (да и материально тоже) они уменьшились. На все про все ушло 414 рублей.

В целом помещение «Вкусно и точки» выглядит чисто и опрятно. Сотрудники лихо порхают между освободившимися столиками, тщательно вытирая со столов оставленную посетителями грязь. Но без казусов не обходится, мой столик был в крошках, хотя за такие деньги – спасибо, что не выгнали.

Упаковки блюд отличаются от «Макдональдса» только отсутствием логотипа. Но если не обращать внимания специально – можно и не заметить.

Меню

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чизбургер выглядит так, будто я у него уже далеко не первый, но он, пытается убедить в обратном. Но вкусовые рецепторы не обманешь. Удивительная гармония между формой и содержанием. Хотя говорить, что «в «маке» было лучше» слишком уж смело. Стрипсы и картошка – как и было. Каких-то открытий здесь ждать не стоит.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но без новшеств не обошлось. О хитах «МакДональдса» типа «Биг Тейсти» и «Биг Мак» пока можно забыть. Но это уже не новость, тем более что руководство «Вкусно и точки» обещает вернуть их через какое-то время. Нет и легендарного «Макфлурри». Хотя то мороженое, что есть в ассортименте, от него внешне отличается примерно ничем. Все «маковские» купоны канули в лету, но лишь на время, с развитием нового бренда, они вновь появятся.

Зато в меню появились такие интересные новшества, как чиабатта с рыбой. Звучит, как говорится, интересно, но на вкус – совершенно прозаично, если вы пробовали пирожок с сайрой, вас данное блюдо не удивит. Зато может удивить Киш с курицей и грибами. На вид это что-то вроде пиццы из ночных кошмаров итальянцев, попробовать это не хватило духа, но, может, хватит у вас!

В общем и целом можно заключить, что стыдиться правопреемнице «МакДональдса» нечего. Стандарты предшественника заботливо сохранены, как и оригинальная атмосфера. Возможно, в будущем что-то изменится, но на данный момент «Вкусно и точка» - это ровно тот же «МакДональдс»… может быть оно и к лучшему.