Богучанская ГЭС: энергия, сила, жизнь

Богучанская ГЭС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Современная и передовая

Машинный зал, длиной 360 метров, – сердце гидростанции. Идеальная чистота и почти тишина. Кстати, этим отличаются гидростанции от других предприятий, вырабатывающих энергию, – ни пыли, ни шума, ни вибрации, ни гари. В машзале работают девять гидроагрегатов: вес рабочего колеса 156 тонн, а всего агрегата в целом – 1400 тонн. Мощность каждого гидроагрегата 333 мегаватт, суммарная установленная мощность девяти – 2970 мегаватт. Управляют этими махинами всего несколько человек: в каждой смене по 9 сотрудников, а непосредственно в машзале четверо. Процессы полностью автоматизированы: если агрегат нужно остановить или запустить, все производится с Центрального пульта управления станцией.

Богучанская ГЭС с высоты птичьего полета. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Обслуживание всего оборудования ведут сотрудники оперативной службы, которые работают в режиме 24/7, без выходных и праздников, – рассказывает Владислав Никитин, начальник оперативной службы Богучанской ГЭС. – К «оперативникам» предъявляются особые требования – высокая квалификация, знания, умение концентрироваться, крепкое здоровье и физическая подготовка. Перед каждой сменой они проходят медосмотр, где оценивается психофизиологическое состояние персонала.

НАША СПРАВКА

В 2022 году Богучанская ГЭС отметит первый юбилей – 10 лет с момента с момента ввода в эксплуатацию первых гидроагрегатов станции. За это время станция завершила испытание и ввод всех девяти агрегатов (9 агрегат введен в декабре 2014 года), полностью завершила строительство основных и вспомогательных сооружений, произвела около 130 млрд кВт.ч электроэнергии. Для сравнения: такого количества энергии полностью хватило бы всему Красноярскому краю – и жителям, и предприятиям – на два года.

Нижний бьеф ГЭС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лучшие из лучших

В начале июня в Саяно-Шушенском филиале ПАО «РусГидро» прошел отборочный этап региона «Восток» Девятых Всероссийских соревнований оперативного персонала. Команда Богучанской ГЭС достойно выступила, заняла второе место среди 15 команд и получила путевку в финал Всероссийских соревнований, который пройдет в сентябре на базе Волжской ГЭС и Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики (КорУнГ). Начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Алексей Дудин признан лучшим по профессии. На шести этапах соревнований энергетиков проверяли на знание нормативно-технических и распорядительных документов, умение ликвидировать нарушения нормального режима работы оборудования, оказание доврачебной помощи пострадавшим, готовность к тушению пожара. Все этапы команда прошла без штрафных баллов.

– На соревнованиях моделируются ситуации, которые могут произойти в реальной жизни, и мы должны быть готовы ко всему. Оперативный персонал поэтому так и называется, что должен мгновенно реагировать на любую ситуацию, – поясняет Владислав Никитин.

К состязаниям команда готовилась месяц, оттачивая умения и навыки.

– На соревнованиях мы могли отслеживать уровень подготовки команд по набранным баллам, а вот результат в личном зачете был неожиданным. Самым эмоциональным этапом для меня стало оказание медпомощи – сама ситуация напоминала настоящую, нужно было быть собранным, показать свою сноровку. А самым тяжелым – этап нормативно-технической документации. Требования НТД изменяются, обновляются, поэтому пришлось усиленно готовиться, штудировать информацию, – поделился впечатлениями Алексей Дудин.

Неоднократно Богучанская ГЭС становилась призером краевого смотра-конкурса правительства Красноярского края на лучшую организацию работы по охране труда. В мае 2022 года энергетики заняли третье место на IХ турнире по охране труда и промышленной безопасности, который проводила Красноярская краевая организация общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

РЕКОРДЫ

- Максимальная выработка электроэнергии за год: 17 млрд 638 млн кВт.ч в 2020 году.

- Максимальная выработка электроэнергии за один месяц: 1 млрд 798 млн кВт.ч в марте 2021 года.

- Максимальная выработка электроэнергии за один день: 63 млн. 695,2 тыс. кВт.ч 16 февраля 2022 года.

- Максимальная мощность за один день: 16 марта 2021 года 2664 МВт.

Работаем бесперебойно

Богучанская ГЭС успешно прошла осенне-зимний период и произвела в 2021 году 17 млрд 237,5 млн кВт•ч электроэнергии (второй результат за все время работы станции). Сейчас для поддержания эксплуатационного состояния и обеспечения безопасной, бесперебойной работы станции энергетики выполняют плановые предупредительные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях.

Энергетики выполняют плановые предупредительные ремонты Фото: Мария ЛЕНЦ

– На гидроагрегатах выполняются типовые виды текущего и капитального ремонта: ремонт статора, ротора и рабочего колеса турбины, техническое обслуживание систем охлаждения, вибрационные испытания, опробование систем защиты. Уже завершен капремонт гидроагрегата №8, к концу года отремонтируем агрегат №1. Сейчас профилактические работы проводятся на гидроагрегате №9. Для чего это делается? Любое оборудование изнашивается. Поэтому нужно делать ревизию, проверять состояние узлов, заменять части, детали для поддержания эксплуатационного состояния. Оборудование у нас новое, не выработало своего нормативного ресурса. Станция работает бесперебойно, и ее сотрудники делают все возможное для этого – говорит Ирина Гладких, ведущий специалист группы сводного планирования производственно-технической службы.

За исправностью всей техники станции следит Служба мониторинга оборудования.

– Когда я только начинал трудовую деятельность на станции, мне мой наставник сказал – нужно относиться к оборудованию как живым людям. К этому я приучаю и своих подчиненных. ГЭС – это живой организм, у которого есть сердце, почки, вены, – уверен начальник Службы мониторинга оборудования Сергей Хабаров. – Наша служба метрологии – глаза станции. Средства измерения, приборы, всевозможные датчики – их у нас более 8000. Они расположены везде – от турбины до генератора, во вспомогательном оборудовании… И диагностика приборов проводится ежедневно.

Проверку на качество и прочность проходит все, что используется в работе станции. В этом году из напорной грани плотины специалисты взяли очередные пробы-керны бетона, их отправят в лабораторию на испытания. Кстати, предыдущая проверка проб показала высокую прочность бетона, выше проектных расчетов.

Есть на Богучанской ГЭС и свой собственный флот. Во время навигации катера Воднотранспортного участка станции проводят мониторинг акватории Богучанского водохранилища.

Катера Воднотранспортного участка станции проводят мониторинг акватории Богучанского водохранилища Фото: Мария ЛЕНЦ

– Обследуем сооружения ГЭС, обслуживаем боновые заграждения, собираем крупногабаритный плавающий мусор, древесину с поверхности воды, – перечисляет «речные» задачи заместитель начальника Гидротехнического цеха Илья Колосов. – У нас 11 судов: три для мониторинга охранной зоны и восемь для водохранилища.

Воспитать будущих энергетиков

Богучанская ГЭС – это не только электроэнергия для Богучанского алюминиевого завода компании РУСАЛ и других промышленных предприятий, но и жизнь Кежемского района и его центра, Кодинска. Благодаря энергетикам детские сады города приобрели необходимые для развития детей игрушки и оборудование, в Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой действует уникальная интерактивная экспозиция, посвященная строительству и работе станции. В Центральной районной библиотеке имени А. Ф. Карнаухова новая компьютерная техника и видеооборудование для создания учебной студии. Обновили оснащение спортивный клуб по хоккею «Энергия» и Детско-юношеская спортивная школа.

Хоккейный корт в Кодинске Фото: Мария ЛЕНЦ

– Хоккейным традициям в нашем городе более 30 лет. Сначала команда «Энергия» состояла из хоккеистов-любителей, ребята тогда строили ГЭС и на своем энтузиазме содержали старую площадку. С того времени мы продолжаем сотрудничать с Богучанской ГЭС – проводим совместные мероприятия, и БоГЭС, РусГидро оказывают нам существенную материальную помощь, – говорит Александр Ломчицкий, заместитель директора по вопросам спорта Управления по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района. – Хоккей достаточно затратный вид спорта: и клюшки надо менять, и форма нужна, защитная амуниция, коньки. Сейчас у нас есть новый корт, при нем построены бытовые помещения с теплыми раздевалками, с тренажерным залом – все при помощи Богучанской ГЭС.

Городской бульвар в Кодинске. Фото: Мария ЛЕНЦ

С Центром дополнительного образования детей энергетики сотрудничают уже 10 лет.

– Взаимодействие с АО «Богучанская ГЭС» дает нам возможность улучшать нашу материально-техническую базу – приобретать мебель, современную технику, программное обеспечение. И внедрять новые программы дополнительного образования – прототипирование, 3D-моделирование, «Ардуино – первые шаги», для которых нужно дорогостоящее оборудование. Инженерные специальности сейчас очень востребованы, и дети в Центре могут получить новые знания, навыки, пойти профориентацию, чтобы после школы поступить в технические вузы. На базе Центра действует «Энергокласс», где ребята старшего школьного возраста уже целенаправленно готовятся к поступлению. Главный результат нашей работы – это то, кем дети стали, куда поступили и даже трудоустроились. Это важно и для ребят, и для их родителей. Ребятишки у нас успешные: выигрывают в конкурсах краевого и российского уровня, – не скрывает гордости за своих учеников заместитель директора Центра, куратор «Энергокласса» Елена Анатольевна Верхотурова.

Ботинок, джинсы и велосипед

Вместе с ребятами и преподавателями из Центра дополнительного образования энергетики стали участниками ежегодного федерального благотворительного проекта РусГидро – экологической акции «оБЕРЕГАй». В 2021году юные кодинцы посадили сосны в Спортивном сквере, в 2022 году - сирень у Центра допобразования. А в этом году в городе открылся обновленный городской бульвар, поэтому учителя, школьники и их родители отправились наводить порядок в лесопарковой зоне рядом с бульваром.

Экологическая акция "оБЕРЕГАй"-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Экоакция получилась полезной, творческой и увлекательной. 17 командам пришлось не только собирать мусор, но и отыскивать самые «креативные» мусорные находки, делать самые красивые командные фотографии, сочинять веселые кричалки. Команда «Друзья природы» пообещала «в любую погоду беречь родную природу». Ребята из «Торнадо» пригрозили соперникам «Наезжать на нас не надо, потому что мы «Торнадо». А участники из команды «Добро» призвали: «Береги природу, друг, красиво будет все вокруг». Находки тоже повеселили: кто-то нашел старый ботинок, подбитый гвоздями, кто-то джинсы от Армани, кому-то повезло найти велосипед: дети тут же наладили цепь и стали кататься по бульвару.

Удачная находка - велосипед Фото: Мария ЛЕНЦ

Семилетний Ваня серьезно рассуждает: «Я участвую в этой акции, потому что хочу помочь городу, помочь природе. И просто потому, что это интересно! Сам я никогда не мусорю, а если увижу, что друзья бросят бумажку, то обязательно скажу, чтобы подняли и выбросили в урну!».

Девятиклассники из кодинской школы №4 назвали свою команду «Кайф»: «Потому что даже мусор убирать нам в кайф – интересно, весело проводим время с друзьями. Сдали все экзамены и вот так отдыхаем, очищаем природу».

Победителями экоакции стали ребята из команды «Комета».

– На акцию пришли не только ученики, но и родители. Мы каждый год участвуем в уборке пришкольной территории, прибираемся возле детского сада, убирали спортивную площадку. Город – наш дом. Если проводить такие акции, то и сами ребята не будут мусорить, и своим примером научать других, – считает Янина Абикирова, учитель английского языка школы №4.