Полицейская четверка: Ульджина, Улана, Бандит и Бастер - служим и дружим

Фото: Мария ЛЕНЦ

В фотоконкурсе участвуют 22 служебные собаки Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, Красноярской таможне.

Краевую полицию на нашем конкурсе представляет бравая четверка: Ульджина, Улана, Бандит и Бастер – близнецы.

Бандит и Бастер

Братья служат в кинологической группе Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» с 2020 года. Младшие инспекторы-кинологи Антон Алехин и Антон Крымков воспитывают своих подопечных с 4-месячного возраста.

Близнецы работают на разных направлениях розыскной деятельности: Бандит специализируется на поиске и обнаружении взрывных веществ и взрывчатых устройств и их аналогов, а Бастер – на поиске и обнаружении наркотических, психотропных веществ и их аналогов.

Бандит и Бастер

Несмотря на то, что их чуткие носы «заточены» на разные запахи, друг друга братья чувствуют за версту. И, несмотря на суровый в силу профессии нрав кинологических собак, вмиг вспоминают детство, резвясь вместе при каждом удобном случае.

Сейчас братьям пришлось расстаться на полгода – в настоящий момент Антон Алёхин и Бандит несут службу в Северокавказском регионе.

Ульджина

Обладательница магической клички немецкая овчарка Ульджина – опытный специалист отдельной роты патрульно-постовой службы МО МВД России «Канский» и незаменимая помощница старшего сержанта полиции Ильи Черных. В честь кого или чего названа Ульджина «Комсомолка» пока не разгадала. Возможно, в честь одноименного городка в Южной Корее, но не факт.

Ульджина

Ульджина работает чуть более года, однако уже вполне уверенно с коллегами по кинологической группе заступает на охрану общественного порядка, выезжает на места происшествий, устанавливает пути следования наркопреступников иучаствует в оперативных задержаниях.

В свободное от службы время Ульджина тренируется, но всегда остается начеку. Один такой любопытный случай произошел как раз в нерабочее время, этой весной. После дрессировки полицейский-кинолог и Ульджина возвращались через рощу в свое подразделение. В какой-то момент собака резко остановилась, напряглась и медленно направилась в сторону парня, который что-то вытащил из-под кустов акации. Заметив полицейского и собаку, он попытался скрыться, устремившись в сторону детской площадке, где играли дети. Словно догадавшись о его намерениях, Ульджина ускорилась и побежала рядом с ним, не позволяя приблизиться к ограждению игрового городка и использовать детей, как прикрытие…

Со стороны казалось, что хозяин и собака просто устроили пробежку. Поэтому дети продолжали спокойно играть. А между тем решительнаяУльджина загнала беглеца на лестницу, ведущую в подвал жилого дома, после чего с гордостью передала свою эстафету сотруднику полиции. Как оказалось, у задержанного жителя Канска были серьезные причины избегать полицию: у него обнаружили наркотическое средство.

Улана

Немецкая овчарка по кличке Улана - верная напарница полицейского, кинолога мобильного взвода отдельной роты ППС МО МВД России «Канский», старшего сержанта полиции Сергея Нестеренко. Все отмечают ее красоту и элегантность.

Улана

Несмотря на небольшой опыт работы, Улана исключительно дисциплинированный сотрудник, предана службе и напарнику.

Кстати, именно от Уланы зависит безопасность пассажиров автовокзала «Восточный» Канска. По словам кинолога, Улана очень внимательна к людям и происходящему вокруг. Как-то утром во время дежурства Улана обнаружила возле клумбы во дворе автовокзала пакет с детской машинкой. Через громкую связь найти владельца не удалось, поэтому находку отнесли в служебный кабинет.

Весь день собака вела себя настороженно, вглядывалась в каждого прибывающего человека. Вечером, во время очередного обхода территории, Улана неожиданно побежала к выходу. Остановившись возле парковки, залаяла, обращая на себя внимание мужчины, державшего на руках плачущего мальчика. Оказалось, ребенок забыл на автовокзале любимую игрушку - машинку. Обнаружив пропажу, отец вернулся с сыном, но нигде ее не нашел. И… барабанная дробь, финал!

Грациозной походкой (да, да, именно так, по словам очевидцев, все и было) Улана вынесла найденный пакет и отдала счастливому малышу. Довольная исполненной миссией, остальную часть дежурства собака уже была спокойна. Как Улана поняла, что игрушку потерял именно этот мальчик, остается загадкой.

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за любимчиков можно на сайте «Комсомолки» https://www.krsk.kp.ru/media/883291/.

Кто победит? Скоро узнаем. Тройка победителей определится по результатам голосование, которое продлится до 18 июня 2022 года включительно.

Поддержку всем участникам и вкусные призы собакам-трудягам обеспечивает Пестрик-корм.

Наша справка

- 20 июня 1996 года был подписан приказ МЧС России о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас», с тех пор четвероногие бойцы с честью служат в спасательных подразделениях.

- 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений РФ. Позже праздник стали отмечать и сотрудники других ведомств.