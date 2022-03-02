Леса в Красноярском крае под надежной охраной!

По статистике 2021 года в лесах России возникло 15 000 пожаров, огонь «побывал» на 10 млн гектаров. Как справился наш край, а также о планах по борьбе с лесными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне рассказал руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин.

Виталий Простакишин, руководитель КГАУ «Лесопожарный центр»

- Виталий Александрович, чем запомнился пожароопасный сезон прошлого года?

- В прошлом году удалось избежать весенней вспышки лесных пожаров. Отчасти помогла погода, но в первую очередь – это результат эффективно организованной работы краевого Лесопожарного центра. Качественно и в срок проведенные противопожарные мероприятия в лесах свели к минимуму возможность появления очагов возгораний и их распространение. Если сравнить с 2020 годом, количество возгораний в лесах снизилось на 52 процента, а площадь, пройденная огнем, сократилась в десять раз.

- Началась ли уже подготовка к новому сезону?

- Подготовка к новому пожароопасному сезону начинается осенью, как только заканчивается прежний. Решаются вопросы, связанные с укомплектованием личного состава, с закупками, техникой. В числе новшеств – увеличение точек базирования авиации, расширение штата лесных пожарных, обновление материально-технической базы.

Один из основных этапов подготовки - обучение и тренировки сотрудников наземных и авиационных подразделений. Все навыки и действия требуется отработать до автоматизма, ведь им часто приходится работать в экстремальных условиях, от их действий и решений зависит не только скорость тушения пожаров, но и их жизнь.

Важный момент – мотивация сотрудников. Второй год подряд будет проводиться внутренний конкурс на лучшее подразделение. Это целиком и полностью наша инициатива, чтобы определить лучших в своем деле, поддержать корпоративный дух, а главное - повысить эффективность выполнения работ по охране лесов от пожаров на территории Красноярского края.

- Уже известно, что федеральный бюджет выделил в этом году регионам приличное финансирование на улучшение материально-технической базы лесопожарных формирований. Красноярский край в их числе?

- За последние три года благодаря нацпроекту «Экология» мы на 40 процентов обновили как автопарк лесопожарных формирований, так и их материально-техническую базу: получили более 1800 единиц техники и оборудования. Это помогло переломить ситуацию по обнаружению и тушению лесных пожаров.

В 2022 году поступит около 30 единиц спецтехники и почти 500 специального оборудования: пожарные машины, моторные лодки, гусеничные и колесные тракторы, тягачи с полуприцепами, автомобили «УАЗ», зажигательные аппараты, ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, емкости для воды.

Используя современную технику и спецсредства, лесные пожарные эффективнее патрулируют таежные массивы, оперативно прибывают к очагам возгораний и борются с огнем, а также проводят профилактические работы.

- Все ли у вас есть для решения поставленных задач и существуют ли сегодня технологии, когда можно «не тушить пожар» в прямом смысле, а работать на опережение?

- Краевой лесопожарный центр – это одно из крупнейших в России специализированных учреждений по обнаружению и тушению лесных пожаров. В его составе 5 авиазвеньев, 20 авиаотделений и 61 лесопожарная станция.

Лесопожарная обстановка на территории края контролируется круглосуточно. Для этого активно используют все виды мониторинга – космосъемка, авиационное и наземное патрулирование, квадрокоптеры, видеонаблюдение. Все это позволяет оперативно координировать все действия как по мониторингу обстановки в лесах, так и по тушению очагов возгораний. При анализе и прогнозах лесопожарной обстановки опираемся на данные мониторинга и прогнозы синоптиков. Работаем на опережение. Проводим внутрибазовое маневрирование: в короткие сроки передислоцируем специалистов, формируем группы и наращиваем силы там, где это необходимо. Это очень важно с учетом территориальных особенностей нашего региона, когда на юге начинаются первые лесные пожары, а на севере в лесах еще лежит снег.

- Охрана лесов от огня – это очень ответственная работа. Тяжело управлять такой организацией?

- Сложности в нашем деле есть всегда, потому что лесной пожар — это стихия. Руководящая должность – это всегда большая ответственность. Постоянно все приходится держать на контроле. Сотни людей в тайге – ведь это не просто так. Поэтому по двести раз проверяешь почту, созваниваешься с диспетчером, узнаешь обстановку. Но в другой профессии я себя не представляю. Как бы пафосно это ни звучало, лес – это моя жизнь. Со своей стороны, руководителя, считаю необходимым создать достойные условия труда для сотрудников, повысить престиж нашей работы, сделать все возможное и невозможное, чтобы о нашей службе знали и гордились тем, что леса в крае под надежной охраной.

- Сейчас с «Комсомольской правдой» вы проводите конкурс ко Всемирному дню леса «Лес глазами детей». Как вырастить поколение, которое будет беречь лес и любить его?

- Самый действенный способ борьбы с возгораниями в лесах - их предотвращение. Этот конкурс – часть большой разъяснительной работы, которую ежегодно проводят специалисты краевого Лесопожарного центра. Стараемся донести до взрослых и, в первую очередь, до подрастающего поколения, к каким серьезным последствиям может привести неосторожное обращение с огнем. Ведь если дети с малых лет будут слышать, в чем состоит ценность леса, научатся бережно относиться к природе, то меньше лесных пожаров будет происходить из-за человеческого фактора.