Экопривычки в большом городе

Сегодня расскажу вам о нескольких экопривычках, которые вы сможете без труда внести в свою жизнь. Они помогут сократить количество производимого мусора и сберечь ресурсы.

1. Я сортирую более 10 видов отходов и сдаю их в переработку. Вы тоже так сможете, если начнёте постепенно встраивать сортировку в свою жизнь. Например, начните собирать батарейки и ПЭТ-бутылки.

Батарейки относятся к опасным отходам, их необходимо сдавать в специальные пункты приема. Наберите в браузере «пункты приема батареек» и позвоните предварительно, чтобы узнать, работает ли пункт.

ПЭТ-бутылки легко отличить от другого вторсырья, и сетки для них стоят практически в каждом дворе. Расположение сеток уточните у своего регоператора по вывозу отходов или прогуляйтесь по своему району.

2. Для меня поход в магазин трудно представить без тканевой сумки и маленьких экомешочков. Тканевые сумки заменяют злосчастные пластиковые пакеты, а экомешочки — прозрачные фасовочные пакетики. Я набираю фрукты, овощи, орехи и сухофрукты в мешочки. Так как они сделаны из тонкой сетки, продукты в них хорошо видны. Наклейку можно нацепить на шнурок. Кассиры уже давно перестали удивляться и воспринимают заботу об окружающей среде с уважением. Заказать подобное можно на любом маркетплейсе.

3. Кофе с собой — моя маленькая слабость и целых 10 мин удовольствия. Однако псевдобумажные стаканы, крышки и трубочки все портят. Кофе быстро остывает, крышка ломается, и напиток часто проливается. А ещё они не перерабатываются!

Другое дело термокружка. Вот с ней всегда надежно себя чувствуешь. Бывает, что дети отвлекают меня, а термокружка сохраняет напиток теплым, и я могу насладиться им позже. Кстати, некоторые кафе предоставляют скидку от 5 до 20% на напиток в свою кружку. Про экологичность такого подхода вы и сами уже догадывайтесь.

4. Недавно я пришла к выводу, что количество покупаемых вещей можно серьезно сократить (сэкономив бюджет и ресурсы), если покупать только подходящие вещи. Это относится и к одежде, и к косметике, и к посуде. Для того чтобы найти «свой стиль» или «свою косметичку» я обращаюсь за консультацией к специалистам. Стилисты, косметологи, мастера укладки, дизайнеры интерьера — их услуги сейчас доступны многим. Тем более хорошо окупаются, если вы перестаёте скупать ненужное, но «по распродаже».

5. Несмотря на тягу к минимализму, в нашей семье часто копятся ненужные вещи. Хорошо, что я знаю, что одежду, текстиль, аксессуары, детские игрушки и вещи можно сдать в Региональный центр гуманитарной помощи. Эта организация берет на себя сортировку вещей и выдачу их нуждающимся. Они даже выезжают по краю и раздают необходимое в селах и деревнях. Сдавайте вещи в Региональный центр гуманитарной помощи, освобождайте место в своей квартире с пользой для других людей и природы.

Стать экологичным – это не только модно, но и жизненно необходимо для нашего города и края. Больше экопривычек и простых советов в моем блоге Инстаграм @mary.tims.

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