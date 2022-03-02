Экотуризм: новый взгляд на отдых и турбизнес

В апреле 2020 года Кинзелюкский водопад стал памятником природы краевого значения

В программе КЭФ-22 заявлено ток-шоу «7 вопросов экспертам. ESG-повестка и формирование туристического бренда региона», где будет обсуждаться и экотуризм с точки зрения развития экономики регионов.

Парадокс в том, что, с одной стороны, во всем мире повышаются требования к комфорту и благам цивилизации, с другой – растет потребность отказаться от них хотя бы на время и отправиться туда, где сохранилась первозданная природа.

Результат этого тренда в том, что экотуризм стал одним из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики, около трети всех туристов в мире – экотуристы. Одни изучают природу, другие отправляются в походы и на велопрогулки, третьи предпочитают регионы с национальной самобытностью и культурными традициями. Отдельные направления - путешествие в заповедники и национальные парки, Арктику, жизнь в селе и занятие земледелием и животноводством.

Сейчас основной поток экотуристов идет в страны Южной Америки, Африки и Океании. Россия уступает по показателям, но не уступает по возможностям! Сейчас в нашей стране около 12 тысяч особо охраняемых территорий, а это 13% от общей площади страны.

В России 29 мест, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и почти половина из них относится к памятникам природы. Это национальные парки «Куршская коса», «Ленские столбы», даурские степи, плато Путорана, остров Врангеля, вулканы Камчатки, горы Алтая, Байкал и другие.

По данным Ростуризма, с 2014 по 2019 год количество экологических троп и маршрутов в государственных природных заповедниках выросло на 12,5%, в национальных парках - на 18,5%. А туристов стало на 60% больше.

Наконец, еще один плюс России с точки зрения экотуризма в том, что наша страна заселена примерно наполовину, еще половина огромной территории не тронута хозяйственной деятельностью. К тому же в России представлены почти все климатические зоны планеты — от арктической до субтропической.

- Сохранять природное достояние, но дать возможность любому человеку увидеть это богатство – наша задача. В Государственной Думе в весеннюю сессию будет принят законопроект, который впервые введет понятие «экологический туризм». То есть закон урегулирует, что можно делать, где и как размещать. Сейчас такого зонирования нет. Когда оно появится, то мы готовы разговаривать с бизнесом, привлекать его в систему для создания инфраструктуры экологического туризма, - об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в докладе о реализации Национального проекта «Экология» на 517-м заседании Совета Федерации в феврале 2022 года.

Проект закона содержит шесть основных критериев экологической деятельности: формирование экокультуры, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды.

Этот закон важен не только с точки зрения сохранения природы, но и с точки зрения развития экономики. Речь идет об инвестициях, взаимоотношениях с инвесторами, занятости населения.

А в конце 2021 года Росстандарт с участием Ростуризма и Минприроды России утвердил обновленные стандарты (ГОСТы) «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования» и «Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых природных территориях. Требования».

В этом году в сфере экотуризма произошло еще одно событие: принята серия национальных стандартов (ГОСТов) «Арктический туризм», которые начнут действовать с 30 июня 2022 года. Они появились впервые и не имеют аналогов в мире. Такие стандарты важны для бизнеса, поскольку создают единые и понятные правила игры и для туристов, которые получают безопасные и комфортные условия путешествий.

Наша справка

Впервые термин «экотуризм» был озвучен в 1983 году мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном. В России появление термина «экологический туризм» относится ко второй половине 1980-х годов, когда было организовано несколько туристских маршрутов в прибрежной зоне озера Байкал под названием «маршруты экологического туризма».

Точного и общепринятого определения экологического туризма еще нет. Но так или иначе экотуризм предполагает путешествие в места без антропогенного воздействия, и в его основе лежит сохранение природы.

Сегодня во всем мире очень популярны глэмпинги (от словосочетания «гламурный кемпинг»). Это отдых на природе в палатке, шатре или мобильном домике со всеми удобствами и обслуживанием. По оценке туристической компании RussiaDiscovery, в России около 30-50 глэмпингов, а через 5-6 лет будет не менее 500.

Озеро Байкал

Это самое древнее и глубокое озеро планеты: его возраст около 25 млн лет, а глубина до 1700 метров. Здесь хранится 20% мировых запасов пресной воды, причем она идеально чистая!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Это самое известное направление для экологического туризма в России. Оно сочетает в себе заповедные территории, уникальный животный и растительный мир и близость цивилизации, в частности, для многих важно наличие связи.

На Байкале развита туриндустрия, здесь легко найти варианты пеших походов вдоль побережья и по прибайкальским горам, сплавов на байдарках, знакомство с бурятскими традициями и обычаями, национальной кухней, культурой и т.д.

Особое направление – туры на байкальский лед с его красотой, чистотой и прочностью.

Горный Алтай

Горный Алтай — второе по популярности направление для экологического туризма в нашей стране. Здесь, как и на Байкале, нетронутая природа и близость цивилизации. Здесь множество маршрутов разной сложности, продолжительности и стоимости. В том числе и пешие походы с ночевками в палатке и приготовлением еды на костре.

Горный Алтай - второе по популярности направление для экологического туризма в нашей стране Фото: Мария ЛЕНЦ

Путешествовать по Алтаю можно пешком и на лыжах, верхом на лошади, с аквалангами, на байдарках и велосипедах.

Васюганские болота

Их называют самыми большими в мире. Они занимают значительную часть территории Томской и Новосибирской областей и известны самобытностью местной природы, наличием большого количества краснокнижных растений и животных.

Возможно, для кого-то болотный ландшафт не слишком привлекателен. Тем не менее он интересен своей полной удаленностью от цивилизации.

Эксклюзивные туры предполагают вертолетные прогулки над Васюганскими болотами с возможностью фотосъемки.

Горная Шория

Это регион на юге Кемеровской области, на стыке Западного и Восточного Саяна. Зимой сюда приезжают в Шерегеш, чтобы покататься на лыжах и сноубордах, летом наслаждаются природой и горным воздухом.

Шория славится чистыми и прозрачными реками, протекающими в живописных скалистых долинах: Кондома, Мундыбаш, Мрассу, Пызас. Здесь находятся Шорский национальный парк, Таштагольский заказник.

Тофалария

Этот историко-культурный регион находится в центральной части Восточного Саяна на территории Иркутской области и Красноярского края.

Тайга, глубокие каньоны, быстрые реки и водопады – это то, ради чего сюда едут любители природы и активного отдыха. Здесь находится водопад Кинзелюк, один из самых высоких в России и самый живописный и грандиозный. Его высота 328 метров.

В апреле 2020 года Кинзелюкский водопад стал памятником природы краевого значения. Эта особо охраняемая территория располагается в Курагинском районе Красноярского края на удалении от населенных пунктов, не была подвержена антропогенному воздействию и представляет собой участок первозданной природы.

Сегодня во всем мире очень популярны глэмпинги (от словосочетания «гламурный кемпинг»). Это отдых на природе в палатке, шатре или мобильном домике со всеми удобствами и обслуживанием. По оценке туристической компании RussiaDiscovery, в России около 30-50.

Здесь выявлено 26 редких и охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Красноярского края, из них пять видов внесены в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, на территории обнаружен 81 вид эндемиков Саян и Южной Сибири, а также выявлены местообитания животных, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края.

В границах памятника природы «Кинзелюкский водопад» запрещена любая хозяйственная деятельность, но разрешена рекреационная, для которой на участке памятника площадью 51,4 га предусмотрена возможность размещения временных объектов рекреации.